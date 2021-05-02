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воскресенье, 02 мая 2021 20:39

"Это - плевок нам в лицо, но и пинок под зад". Неделя в цитатах от Gazeta.ua

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&quot;Это - плевок нам в лицо, но и пинок под зад&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua

Gazeta.ua предлагает вспомнить уходящую неделю в ключевых цитатах.

Это маленькая победа в битве, но не победа в большой войне, которая еще впереди

Андрей АНТОНЕНКО, доброволець, волонтер, музыкант, 506 дней находился за решеткой по подозрению якобы в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. Доказательств этого так и не нашли. 30 апреля Андрея отпустили под домашний арест.

Реформу нефтегазового сектора умножают на ноль. Теперь можно делать все, что угодно. Офису президента захотелось оседлать финансовые потоки Нафтогаза. Для олигархов это месседж - приходите, ребята, порешаем все вопросы.

Михаил ГОНЧАР, эксперт по энергетической безопасности, о смене руководства Нафтогаза с нарушением процедуры. 29 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Возглавлял его с 26 марта 2014 м. При нем Нафтогаз выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против Газпрома в размере 3 миллиардов долларов. Шестой год не экспортирует газ от Газпрома. Вместо Коболева компанию возглавил Юрий Витренко.

Правительство как было сырьевым придатком для Офиса президента, так и остается. Все кадровые решения согласовывает и принимает Андрей Ермак. "Слугам"намекнули, кто не проголосует, может не ждать неофициальной зарплаты.


Ярослав ЮРЧИШИН, народный депутат от "Голоса", о назначении 29 апреля министром энергетики Германа ГАЛУЩЕНКО. Предполагает, что это может быть связано с предстоящими переговорами президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это - плевок нам в лицо, но и пинок под зад. Мы - на дне. И это хорошо.

Потому что ниже падать уже просто некуда.

Богдан БУТКЕВИЧ, журналист, о защите кандидатской диссертации по государственному управлению народного депутата от ОПЗЖ Илья Киви. Известен неадекватным поведением на заседаниях парламента, заявлениями, что плюет на закон, получал 1,2 млн грн от фирмы, связанной с пособниками боевиков. "Нужна радикальная реформа высшего образования, полный переход на западную систему научных званий и их защиты, полная переаттестация всех ученых", - продолжает Буткевич.

Около 500 000 жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей имеют уже российское гражданство.

Нужен запрет на участие таких людей в выборах всех уровней и занятие должностей в государственных структурах и органах местного самоуправления. Носители русского гражданства должны сообщать о нем соответствующие украинские органы. За сокрытие следует ввести уголовную ответственность.


Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ, журналист

Миссия" зеленых "- расчистить место для тех, кто придет за ними. Они оставят после себя сплошную руину". И поэтому вопросом номер один для Украины становится:

кто подхватит власть, когда она выпадет из любительских рук "95-го квартала"

Геннадий ДРУЗЕНКО, юрист, ветеран АТО, о том, что президент Владимир Зеленский оставляет без ответа главный вопрос: он разрушает старый порядок, чтобы на его руинах построить новый, более справедливый, эффективный и модерный правопорядок? Или разрушает ради разрушения, чтобы доказать, какой он крутой. Потому что может в ручном режиме назначать террористов, контрабандистов на высокие должности.

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