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понедельник, 22 марта 2021 21:32

"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда

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Суд над задержанным под Офисом Президента Украины ветераном и писателем Владом Сордом (Стафийчуком) перенесли на 23 марта. Адвокат будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте. Между тем, Gazeta.ua расспросила у друзей Сорда, что они могут рассказать о своем коллеге и что говорят о его задержании.

Боевой побратим и экс-пресофицер 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр Галкин:

"Со Змеем, такой у него позывной, мы познакомились летом 2017 года на Луганщине, Влад, как и я тогда служил в артразведке. Мой взвод только приехал в АТО с полигона "Широкий лан". Мы вели артразведку для одной из бригад ВСУ, кстати очень результативно. Хорошее было лето.

Когда с ним разговорились, оказалось чтоо у нас есть ряд совместных интересов. В частности, он также занимался исторической реконструкцией. И даже был на одном турнире в моем родном Никополе. Кроме литературы увлекается компьютерными играми, историей, фэнтези, оружием. Влад умный, веселый, интеллигентный человек, любит черный юмор, именно поэтому мы и подружились. Нам было просто общаться. Мне нравится некоторая его поэзия, хотя я не большой фанат поэзии. А книга Власть Сорди "Бездна" вошла в длинный список премии Книга года-2019.

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С АТО со Змеем запомнилась забавная история. Ему очень хорошо получалось заниматься корректировкой артиллерии. Но у него есть один недостаток - путает право и лево. Однажды он давал по рации корректуру и говорит: "Вижу вспышка сбоку башни". Его спрашивают, с какой стороны от башни ?. Он: "Ну там, с краю". Молчание в рации, потом: "Змей, ты что пришелепкуватый? Справа или слева?!". А он начинает психовать, не различает право и лево. Тогда боец ​​его спрашивает: "Так, Змей, на какой руке татуха?". Он тогда: "Ага, справа вижу вспышка!". Мы сильно смеялись.

По памяти после Майдана мне было страшно, что повезут не в участок, а в лесопосадку

Также активный участник Революции Достоинства. Во время штурма Майдана засветился на одном вирусном видео, которое гуляет по Сети. Где под музыку из игры Мортал Комбат майдановец отбивается от беркутовцев двумя палками. Это был Влад. Таким образом отгонял их от бабушек, которых менты хотели избить или "запаковать". И таки отогнал.

После его задержания мы не общались. Только узнал, что он в полиции, сразу же его набрал, но, очевидно, он не мог ответить. До этого общался с ним 18 или 19 марта. Когда его пакуют 4 титуханы без знаков различия и не называя причины задержания, то это уже похоже на ситуацию в Беларуси. К нему еще скорая приезжала в изолятор временного содержания, ему при задержании руку повредили. Также забрали часть одежды и лекарства. А после ранения в Иловайске он живет на обезболивающих ".

Писательница Кшися Федорович:

"За задержанием, которое больше похоже на похищение, я следила с самого начала. Это было уже в стороне от ОП, когда все разошлись и Змей последний в ряду шел с несколькими участниками домой. Его выдернули люди в балаклавах, без опознавательных знаков, "упаковали" в полицейскую машину, где уже сидели полицейские, разбросали свидетелей вокруг (молодых людей 18-20 лет) и машина поехала. По памяти после Майдана мне было страшно, что повезут не в участок, а в лесопосадку. Но свидетели вместе догнали машину и сразу набрали полицию. Один из мужчин в балаклавах достал из кармана шеврон и сказал, что везут задержанного в участок на ул.Московской.

Когда я смотрела стрим с акции протеста, я думала - как Сорд выносит это мигание света файеров, крики и петарды. Даже я содрогалась время от времени, а он после четырех лет войны, даже в толпе в супермаркете не слишком хорошо себя чувствует. Что уж говорить о петардах. Когда я увидела первое видео, захотелось дать по шапке, но потом мне написали люди, он был очень странным тогда, и я пока думаю, что с высокой вероятностью его накрыли от петард флэшбэки. Показательно, что он сразу среагировал, когда его остановили, согласился и ушел. В целом Змей очень взвешенный и спокойный, он всегда говорит - ну что ты из-за этого злишься, Не злись, оно того не стоит.

Нам нужна такая страна, где наши дети не будут бояться полицейских. Нам не нужен мусориат

У него один глаз практически слепой. Он мне случайно пошутил - я говорю, Змей, тут и тут криво в баннере, а он говорит: Кшисько, что ты хочешь, я слепой! Очки у него - это временное решение, там надо коррекцию делать. Врачи сказали, что в таком режиме без очков он бы еще несколько месяцев видел, а дальше бы полностью ослеп, потому что компенсация давала на мозг еще головные боли.

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В прошлом году нам с писателем Николаем Палыгой едва удалось убедить Змея, что он достоин лечения. Он говорил: да я же не могу, братцы там умерли, а я буду по больницам отлеживаться. После Илловайска у него травма позвоночника. Но пока не лечится. Часть выручки от книг шла на сбор средств на операцию одного из его близких родственников. До этого были акции в поддержку госпитальеров, политзаключенных. Думаю, это характеризует его как человека - все, что касается его самого он делает в последнюю очередь и с пинка. Прежде всего заботится о близких и о нужном всем. На прошлой неделе обращался в винницкий Veteran Hub по психолога. Ему очень пекли эти все приговоры, как Андрея Антоненка снова под стражей оставили, и его дочери на подарок собирали".

Писательница, автор "Дома Химер" Полина Кулакова:

"Змей - мой друг, коллега, бесконечно талантливый поэт, писатель, дизайнер, герой Украины, искренний патриот. Нас 2017 года познакомила его жена Виктория Гранецкая, когда я приезжала в Винницу. Сразу подружились, потому что он очень приветливый и позитивный. Точно "душа" общества. Когда слушала истории с войны, то даже не могла представить, как он смог сохранить свет в себе, после всего. Сошлись на литературе, потому что он такой же книголюб, как и я. Еще талантливый автор. Еще он отец котов. У них с Викторией в доме нашли приют 6 котиков, практически все подобранные и спасены с улицы.

Да, это Змей на видео разбивает два стекла в дверях. Да, это было необязательно. Однако вчерашний протест - протест против произвола полиции и молчание власти. Если кому-то в этой ситуации больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах. Нам нужна такая, где наши дети не будут бояться полицейских. Нам не нужен мусориат.

После задержания с ним пообщаться не получилось. К нему даже не пустили адвоката! Не выпускаю из рук телефон, ожидая вестей. Волнуюсь за его здоровье, потому что накануне этих событий виделись на форуме военных писателей во Львове, и в последние два дня он плохо себя чувствовал".

Задержанному после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента Владу Сорду объявили подозрение в "хулиганстве с использованием оружия".

По мнению заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, задержанный не был мирным протестующим и должен ответить за свои действия.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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