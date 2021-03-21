Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг

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По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн грн. Такое сообщение ОП опубликовал утром воскресенья.

"Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века", - заявил Офис президента.

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У здания ОП утром были сотрудники полиции, посторонних на территорию не пускали, сообщает "Суспільне".

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненко, освободить Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - "замглавы АП Януковича, который сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов," руками которой был заключен Стерненка "