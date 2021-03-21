"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП

Страна до сих пор живет в условиях постсовкового коррупционного произвола, пишет политолог Михаил Басараб.

20 марта вечером во Офисом президента состоялась акция в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях ОП, запускали фейерверки.

Среди требований митингующих в частности были отставка генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова, санкции СНБО против бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

По факту событий во время акции в полиции начали уголовное производство, сообщило МВД. В Офисе президента повреждение здания оценили примерно в 2 млн грн.

Пользователи Facebook комментируют произошедшее.

Денис Казанский, блогер

"Не всем нравятся расписанные краской стены здания ОП. Но это лишь следствие. Когда в стране не работают суды, нет надежды на правосудие и закон, будет работать улица. Это обычная история абсолютно для всех коррумпированных государств.

Грязные стены - это неприятно. Но еще более неприятно, когда известный волонтер Антоненко сидит полтора года в СИЗО без приговора и без реальных доказательств вины. Просто потому, что его еще до суда назначили убийцей. Неприятно, когда судья-сталинист дает Сергею Стерненку 7 лет за фейковый разбой просто из-за клеветы его врага и политического оппонента с пророссийской партии "Родина", которая пыталась создать в Одессе очередную "народную республику".

Когда все призывы, мирные собрания, публикации в СМИ не действуют, наступает отчаяние. И начинаются битые окна и файеры. Это плохо. Так же плохо, как температура 39 у больного вирусом. Но температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь. Можно сколько угодно строить ситуацию только в осквернении таблички на ОП, но все понимают, что проблема глубже. Проблема в том, что Украина живет, как типичная страна третьего мира. В которой человека могут посадить просто за то, что она оскорбила бывшего сотрудника администрации Януковича на Фейсбуке"

Михаил Басараб, политолог

"Такое неизбежно будет происходить в стране, которая давно завоевала право быть в НАТО и ЕС, но до сих пор вынуждена жить в условиях постсовкового коррупционного судейско-прокурорского произвола.

Говорю это безотносительно к вчерашним деталям. В конце концов, они имеют свое объяснение. И причины не столько в конкретных фамилиях должностных лиц, как в порочной системе, самовоспроизводящейся через круговую поруку и негласные понятия среди истеблишмента, независимо от партийной принадлежности.

Пока этот неофициальный договорняк будет существовать, страна переоидично будет "взрываться". Все закономерно. Потому что мы нация, которая давно завоевала право жить в НАТО и ЕС. Помните об этом"

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Евгения Закревская, адвокат семей Героев Небесной сотни

"Институт президентства больше обесценивает присутствие ушей и рук Портнова, Татарова и Смирнова внутри ОП, а не покрашенные стены снаружи"

Сергей Руденко, публицист

"В подавляющем большинстве это была молодежь. Она требовала справедливости. Так, как это было в 1990, 2002, 2004, 2013 и 2014 годах. Запрос на справедливость и в дальнейшем остается нереализованным в Украине"

Ярема Дух, пресс-секретарь "Голос"

"Почему Владимир Зеленский обрисовал здание Офиса президента? Да, в этом вина прежде всего Владимира Александровича.

Знаете, врать - плохо. Вандализм - тоже. Но коррумпированные суды - это еще хуже. И когда мы обсуждаем акцию на Банковой, нужно помнить, что к этому побудило. Именно имитация судебной реформы привела к тому, что люди вышли на протест. Я не хочу ходить на пикеты, я хочу справедливый суд. И честного президента, который держит слово"

Виктор Чумак, юрист

"Пока суд не станет скорым, беспристрастным, доступным и справедливым такие события, как вчера будут происходить периодически.

Не убрав причину недовольства и протеста, нам не удастся убрать и его радикальные формы.

"Рафинированных" результативных протестов не бывает"

Михаил Жернаков, юрист

"Подавляющее большинство тех, кто возмущен краской на здании ОП, я не видел ни на одной мирной и неконфликтной акции по Стерненко, Антоненко или реформы судов"

Татьяна Мыкытенко, автор проекта "Рагу.лі"

"Итак, что имеем в итоге.

Без граффити, тема вчерашних протестов вряд ли протянула даже сегодня. В тоже время имеем активную социальную дискуссию и соответствующую эмоциональную вовлеченность всех, кого эта акция не оставила равнодушной. Неравнодушие оставляет отпечатки надолго. Не останавливайтесь, дискутируйте, нам надо учиться создавать собственные смыслы, а не жить готовыми лекалами"