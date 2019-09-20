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суббота, 21 сентября 2019 17:10

"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
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Книги издательства "Дом химер"
Фото: Валерий Шмаков
Писательница и соучредитель издательства "Дом химер" Виктория Гранецкая а также писатели Полина Кулакова и Олег Поляков
Писатели Ксения Циганчук и Павел Деревянко
Презентация издательства "Дом химер"
Книги издательства "Дом химер"

Дом Химер - новое украинское издательство. В этом году впервые представило свою работу на 26 Book Forum.

"Привезли с собой 14 свеженьких книг, еще три в дороге. Это весь наш задел за год, - рассказывает соучредитель издательства Виктория Гранецкая. - Это семейное дело, которое мы начали с мужем Владом Сордом. Основали, как только Влад вернулся с войны на Донбасе. Будем презентовать и его сборник стихов с фронта, которая называется "+++".

Издательство нишевое. Его специализация, как отмечают основатели "странная" проза и поэзия современных украинских авторов. Это мистическая, фантастическая "темная" литература, которая за рубежом развивается очень хорошо, а в Украине до сих пор не представлена.

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За год видавнитво выдало 17 книг, авторами которых являются молодые украинские литераторы. Это Павел Деревянко и его роман "Аркан Волков", Виктор Крупка с сборником стихов "Химерник", Сергей Рыбницкий и "Желтый закон", сборник рассказов "Убийство на улице ..." современных украинских авторов хоррора и другие.

"Уникальность нашего издательства заключается в том, что мы за "мистические тексты", за которые наши издатели не охотно берутся. Да и не классифицируют их никак. А они могут быть блестяще выполнены и заслуживают внимания. В течение Форума будем знакомить читателей с нашми авторами и их работами".

Пятый президент Украины Петр Порошенко приехал на львовский Book Forum. В 13.10 он зашел на территорию форума через главный вход. Порошенко сопровождала жена Марина и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА, фото: Валерий ШМАКОВ
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