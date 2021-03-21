Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет

Также в соцсетях после задержания активисты сразу же опубликовали имя мужа. Это Влад Сорд - ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер". Фото: Facebook Антона Геращенко

Во время протестов под Офисом Президента полиция задержала ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер".

Мужчине уже предъявлены обвинения, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Он также обнародовал видео, на котором подозреваемый бьет стекла в здании ОП. По словам Геращенко, доказательства вандализма и хулиганства есть на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)

Один из соратников Сергея Стерненка Роман Ратушный после задержания мужчини назвал его мирным протестующим. По его словам, активист не имел отношения к беспорядкам. А вандализмом занимались наемные полицейские провокаторы.

Однако, по мнению Геращенко, задержан не был мирным протестующим и должен ответить за свои действия.

"Если же человек, которого задержали, был провокатором от полиции, почему тогда в его защиту под участок полиции приехали десятки людей. Если это действительно так, и полицейские задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала-хулигана, то я не понимаю почему вчера в участок полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного? Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки ", - написал Геращенко.

По его словам, другие активисты хотели освободить его, чтобы он избежал наказания.

В полиции подтверждают, что начали производство по статье о хулиганстве, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Также в соцсетях после задержания активисты сразу же опубликовали имя мужчини. Это Влад Сорд - ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер". Его настоящее имя - Владислав Стафийчук, был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей".

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненка, освободить Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - "замглавы АП Януковича, сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов," руками которой был заключен Стерненка "