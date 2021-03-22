Кто такой Влад Сорд, которому светит 7 лет за побитые стекла в ОП

Задержанный после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента 25-летний винничанин Влад Сорд – ветеран АТО и основатель издательства "Дом химер". Настоящее имя Владислав Стафийчук, был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей".

Сорду объявили подозрение в "хулиганстве с использованием оружия". Товарищи предполагают, что на акции у него проявился посттравматический синдром, пишет BBC.

"Он не помнит части событий, не сразу вспомнил фамилию. Высока вероятность, что действия вызваны ПТСР из-за взрывов петард", - пишут товарищи мужчины в Facebook "Дома химер".

До 2014 года задержанный жил в Крыму, затем был активистом Майдана, из-за чего потерял квартиру на полуострове.

Более 4 лет воевал на Донбассе в составе добровольческих формирований "Правого сектора", а затем на контракте в 93-й бригаде. Был в горячих точках - Саур-Могиле, в Иловайске, Донецком аэропорту, Песках и шахте "Бутовка". В Иловайске получил тяжелую травму спины. Впоследствии вернулся на фронт, где воевал до 2018 года. Стал автором гимна бригады и одним из инициаторов того, чтобы подразделению дали почетное название "Холодный яр".

После демобилизации вместе с женой Викторией Гранецкой основали издательство "Дом химер". Сам пишет стихи и прозу.

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20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. На стене Офиса президента написали баллончиком "Волю Стерненко", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - замглавы АП Януковича, который через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, "руками которой и посадили Стерненко". Сорду предъявлены обвинения. Министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео, на котором подозреваемый бьет стекла в здании ОП. По словам Геращенко, доказательства вандализма и хулиганства есть на видео. В полиции подтверждают, что начали производство по статье о хулиганстве, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.