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понедельник, 23 сентября 2019 14:34

"Ибо мы недобитые, но пока живы" - темная военная поэзия
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Поэты Влад Сорд и Виктор Крупка прочитали свою "химерную" поэзию
Фото: Валерий Шмаков
Поэты Влад Сорд и Виктор Крупка прочитали свою "химерную" поэзию
Поэты Влад Сорд и Виктор Крупка прочитали свою "химерную" поэзию
Поэты Влад Сорд и Виктор Крупка прочитали свою "химерную" поэзию
Поэты Влад Сорд и Виктор Крупка прочитали свою "химерную" поэзию

Военную поэзию читали в рамках 26 Book Forum винницкий поэт, участник войны в Донбассе Владислав Сорд и хмельницкий автор Виктор Крупка.

Авторы представили свои сборники, которые выдало новое украинское издательство "Дом химер" и устроили поетинчий батл.

"Стихи, которые вошли в мой сборника "Химерник" писал еще полтора года назад. Некоторые из них действительно необычные, другие - несколько проседают. Когда формировал сборник, условно разделил его на циклы. Первый цикл -"Стекло", - определенная прозрачность, через которую герой, сам Химерник, а мне кажется, он такой себе схимник, или же отшельник проглядывает показывает свою Сущность. Вторая часть - "Крик". Кто то же должен разбить эту линзу, через которую проглядывает герой. Это можно сделать криком.
Часть очень динамична и может ранить читателя в самое сердце. Перейти от головного мозга до самых пят, - рассказывает поэт Виктор Крупко. - Третий раздел "Тени", четвертый- "Память" .Когда готовил сборник к изданию, мне все говорили, что название - очень совдеповское. Но это то, что оставляет нас в вечности. Поэтому стихи, как и названия их, или привлекают, или наоборот, отталкивают. Но они поэзия должна быть на уровне ощущений. Она не может быть понята, как по мне. Иначе, она перестает существовать".

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Владислав Сорд рассказал, что в его сборник "+++" вошли стихи, которые он писал во время службы в Донбассе течение 2014-2018-х годов.

"Писал о том, что должны были сказать об войне, но не говорили. Они с передовой. Три плюса - военный сленг. "+ " означает согласие или подтверждение каких-то действий. Представьте себе ситуацию, когда вы видите, как обстреливают блиндаж с вашими собратьями . Вы не знаете, живы ли они там или нет. И вот, обстрелы заканчиваются. И если ребята выходят на связь то первое, что говорят "+++". Это означает, что все живы. К етому и направляет сборник. Ибо мы пока живы. Как в одном из моих стихов - недобитые, но живы", - рассказал Влад Сорд.

Во Львове в рамках Book Forum прошел писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля. На мероприятии присутствовал режиссер Олег Сенцов. Марафон проходил напротив памятника Ивана Франко, сообщает Gazeta.ua.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА, фото: Валерий ШМАКОВ
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