Протесты на Банковой: задержанному участнику объявили подозрение

Задержанному после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса Президента Владу Сорду объявили подозрение в "хулиганстве с использованием оружия".

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на адвоката Сорда Дмитрия Мазурка.

По его словам, Сорда задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта, ему должны были вручить подозрение. Узнать о том, получил ли его задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сорда позже. Однако Мазурок заметил, что оно было вручено без его присутствия, что является нарушением закона. Также защитник сообщил, что дело Сорда, скорее всего, рассмотрят во второй половине 22 марта или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева. Ветерану инкриминируют "хулиганство с использованием оружия". Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

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20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненка, освободить Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - "замглавы АП Януковича, сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов," руками которой был заключен Стерненка "