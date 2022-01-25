Еще одна область переходит в красную зону карантина

С 27 января Ровенская область переходит в красную зону карантинных ограничений.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по этому вопросу, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В Украине по состоянию на 25 января на красном уровне эпидопасности уже находится Ивано-Франковская область. На оранжевом уровне находятся 14 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая. Остальные области и столица - на желтом уровне.

Автор: Минздрав

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В Киеве уровень заболеваемости составляет 506 на 100 тыс. человек. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области - 1 428 на 100 тыс. населения, а также Сумской - 1009, Черновицкой - 888 и Тернопольской областях - 851 на 100 тыс. населения.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 13 областях. Уровень госпитализаций по стране по состоянию на 24 января составил 40,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций - 24,2.

Автор: Минздрав

За последние сутки в Украине выявили 19 118 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2809, медработников – 594. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 889 488 человек. Умерли 99 443 пациента, из них 161 – за последние сутки. Выздоровели 3 591 201 человек, за последние сутки – 5863.