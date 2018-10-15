Экс-супруг Подкопаевой из СИЗО попал в больницу

Тимофея Нагорного подозревают в госизмене и мошенничестве. Фото: ТСН

Бизнесмен и бывший муж олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный, которого 8 октября задержала СБУ по обвинению в государственной измене, был госпитализирован из СИЗО.

"После ареста у Тимофея Нагорного возникли проблемы со здоровьем, сейчас он плохо себя чувствует, он госпитализирован. Он находится на лечении в Дорожной клинической больнице №1, ортопедо-травматологическом отделении", - сообщили в пресс-службе Нагорного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга

Напомним, 12 октября на брифинге Нагорный заявил, что во время задержания сотрудники СБУ сломали ему два шейные позвонка. По словам бизнесмена, врачи пришли к выводу, что у него есть вероятность потерять зрение, утверждая, что оно уже начало падать. СБУ задержала бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой, 2 октября. Кроме госизмены, экс-супруга Подкопаевой подозревают в мошенничестве и покушении на преступление. Детали дела в Службе безопасности пока не раскрывают. 10 октября соратники Нагорного принесли в банк залог 528,6 тыс. грн - такую ​​сумму в качестве альтернативы содержания в СИЗО определил суд. Близкие Нагорного утверждают, что эту сумму собрали силами многих активистов, общественных деятелей и известных личностей, среди которых и Лилия Подкопаева.