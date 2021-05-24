Дождевой циклон отступит: где в Украине будет тепло

Антициклоническая полоса организует в Украине во вторник солнце и теплую погоду.

Циклон же своими атмосферными фронтами еще зацепится за восточные области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Дожди местами пройдут завтра и в западных областях.

"Пока еще солнце не печет яростно, трава, листочки и цветы - хоть сам пасись, температура воздуха самая комфортная для наших карантинных организмов, а условия изоляции ослаблены. Самое время максимально использовать пребывание на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в течение 25 мая будет колебаться в пределах, +20...25°С. В западных областях завтра может быть сильным южный ветер. На неделе Украиной будут перекатываться периодические дожди с грозами, будет тепло, +20...25°С с небольшими колебаниями, а на востоке и юго-востоке даже жарко, +25...30°С.

В Киеве вторник обещает солнце и +22°С.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.