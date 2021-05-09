Для 100-летнего ветерана-морпеха провели праздничный концерт

Командование ВМС Украины поздравило с Днем Победы 100-летнего ветерана Второй мировой войны, морского пехотинца Ивана Кулибабу.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Украины на странице в Facebook.

Под окнами многоэтажного дома в Одессе, в котором проживает ветеран, провели праздничный концерт.

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"Представители командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-Алексеем Неижпапою поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу с очередной годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне.

К поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие", - говорится в сообщении.

В свою очередь, ветеран вышел на балкон и поздравил присутствующих.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии. Лидер Германии Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 в своем бункере. Его преемником по завещанию стал 53-летний гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, который попытался вести переговоры с союзниками, однако безуспешно. День победы над нацизмом во Второй мировой войне или день победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года, выходной день. Пришло на смену советскому празднику День победы, которое праздновали в СССР, а затем в Украине до 2015 года.