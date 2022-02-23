Дипломатия вокруг оккупированных украинских территорий окончилась. Журнал "Країна"

"Украинцы сейчас подвергаются беспрецедентному психологическому давлению. Ежедневно ведущие издания и политики мира бомбят нас апокалиптическими пророчествами. Наша стойкость впечатляет. Готовность украинцев сопротивляться очень высока, - говорит в интервью "Країні" юрист-международник Геннадий ДРУЗЕНКО.

– Мы понимаем, что даже если государство как центр управления исчезнет, это не значит, что Россия победит. Земля у Путина будет гореть под ногами"

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