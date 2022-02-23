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среда, 23 февраля 2022 16:40

Дипломатия вокруг оккупированных украинских территорий окончилась. Журнал "Країна"

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"Украинцы сейчас подвергаются беспрецедентному психологическому давлению. Ежедневно ведущие издания и политики мира бомбят нас апокалиптическими пророчествами. Наша стойкость впечатляет. Готовность украинцев сопротивляться очень высока, - говорит в интервью "Країні" юрист-международник Геннадий ДРУЗЕНКО.
– Мы понимаем, что даже если государство как центр управления исчезнет, это не значит, что Россия победит. Земля у Путина будет гореть под ногами"

 

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Выписать журнал "Країна" можно воспользовавшись "ковидной тысячей" на сайте Укрпочты ЗДЕСЬ.

Подробности читайте в "Країні" от 24 февраля 2022 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
23
февраля

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