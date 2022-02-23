Дипломатия вокруг оккупированных украинских территорий окончилась. Журнал "Країна"

"Украинцы сейчас подвергаются беспрецедентному психологическому давлению. Ежедневно ведущие издания и политики мира бомбят нас апокалиптическими пророчествами. Наша стойкость впечатляет. Готовность украинцев сопротивляться очень высока, - говорит в интервью "Країні" юрист-международник Геннадий ДРУЗЕНКО.
– Мы понимаем, что даже если государство как центр управления исчезнет, это не значит, что Россия победит. Земля у Путина будет гореть под ногами"
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ
"Не верь. Не бойся. Защищай"
Александр МИХЕЛЬСОН, публицист
"Москва закрыла дверь дипломатии"
Джо Байден, президент США
"Создайте команду, возможности – и люди сделают прорыв"
Александр САВРУК, директор Киево-Могилянской бизнес-школы
"Бойцы Украинской народной самообороны воевали против россиян в Ичкерии"
Владислав МИРОНЧУК, исследователь истории УНА-УНСО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восемь лет расстрелам на Майдане. Самое интересное в журнале "Країна"
"Когда на спасение человека есть четыре минуты, чувствуешь себя Богом"
Людмила МЕТЕЛЕШКО, врач
"Человек может все начать с нуля"
Кристина ДРАГОМИРЕЦКАЯ, блоггер
Выписать журнал "Країна" можно воспользовавшись "ковидной тысячей" на сайте Укрпочты ЗДЕСЬ.
Подробности читайте в "Країні" от 24 февраля 2022 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.
Комментарии