День Соборности: на мосту через Днепр херсонцы выстроились в живую цепь

В Херсоне на Антоновском мосту через Днепр активисты выстроились в живую цепь ко Дню Соборности.

Об этом сообщила представитель ОО "Дело общин" Оксана Погомий, передает "Укринформ".

"Это наша традиционная акция, однако если раньше мы присоединялись к ней, то в прошлом и текущем году мы эту акцию сами инициировали", - отметила Погомий.

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Фото: Оксана Погомий

Участники акции держали в руках флаги и украинские вышитые рушники. К участию присоединились и представители крымскотатарского народа.

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День Соборности Украины - государственный праздник, который официально отмечают с 1999 года. 22 января 1919-го в Киеве был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день украинцы выстраиваются в живую цепь. В этом году есть только виртуальная акция, которая соответствует карантинным ограничениям.