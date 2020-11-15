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воскресенье, 15 ноября 2020 19:06

"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах

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Жизнь страны в цитатах за неделю, по версии Gazeta.ua

Что вы стонете? Открывайте свои рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову

- написал 12 ноября Богдан Процишин в среду на Фейсбуке под обсуждением целесообразности карантина выходного дня. Правительство ввело ограничения, чтобы сдержать массовое распространение в Украине заболеваемости Covid-19.

Карантин выходного дня предусматривает: в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 запрещается работа общепита, кроме услуги на вынос; работа торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений; проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек; деятельность театров и кинотеатров, заполненностью кинозалов или залов более 50% мест; деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. м. Также запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. В частности, перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве больше, чем количество мест для сидения.

  фото: kurkul
фото: kurkul

Энелятко я восприняла как какое-то существо. Теленок - мы же не пишем в кавычках

- говорит Gazeta.ua актриса Наталья Сумская. Украинская радио опубликовало 12 дистопада текст XX Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Он называется "Вызовы книжной эры", создал писатель и издатель Иван Малкович.

 

К сожалению ... президент чувствует себя хорошо

- так пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала в Фейсбуке информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский заболел коронавирусом 9 ноября. Через несколько минут текст сообщения изменился на такой: "К сожалению, у нас новость о положительном тесте. Впрочем, президент чувствует хорошо"

 

У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО

сказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Klymenko Time

  фото: newsua
фото: newsua

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Байден победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели за голосованием и подсчетом голосов не были допущены. Голоса подсчитывала частная компания с плохой репутацией и оборудованием

написал президент США Дональд Трамп 15 ноября во Twitter. Так признал победу своего конкурента-демократа Джо Байдена.

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Дата
15
ноября

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