Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт

Евгений Головаха: "Мы должны не ужасаться из-за того, что есть 40%, которые согласились с Путиным, а радоваться, что есть 55%, которые четко с ним не согласны". Фото: Сергей Старостенко

Большое количество тех, кто в опросе поддержал тезис президента РФ Владимира Путина о "едином народе", объясняется некорректно сформулированным вопросом. В то же время опрос показал, что большинство украинцев считают свою страну наследницей Руси и не разделяют путинских идей.

Об этом Gazeta.ua рассказал доктор философских наук, социолог Евгений Головаха.

"Этот вопрос (относительно поддержки слов Путина об "одном народе". - Gazeta.ua) был комбинативным и сложным для респондентов, - говорит он. - Лучше было бы сделать два вопроса: отдельно об историческом пространстве и отдельно о "едином народе". Тогда бы мы имели другие результаты: больше бы голосовали за пространство и меньше за "народ".

Впрочем, это не принципиально, считает социолог. Главное, что абсолютное большинство, 55% опрошенных, высказались против тезиса Путина.

"А тот факт, что существует довольно большое количество людей, которые утверждают, что у нас много общего с россиянами и недооценивают угрозу для государственности от этого "общего" - это реальная проблема, которую следует осознать всем нам. Надо разумно, взвешенно вести пропагандистскую работу, разъяснять людям, что Путин и вся российская верхушка понимают под лозунгами "единого народа" и "культурного пространства", - отмечает он.

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Собственно, то, что люди соглашаются с утверждением Путина, не означает, что они разделяют его взгляды, говорит социолог. Несмотря на все, 70% украинцев считают Россию врагом.

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань выразил мнение, что вопрос надо ставить ребром: соглашаются ли украинцы с тезисом об "одном народе". Тогда цифры были бы другие. Евгений Головаха поддерживает эту формулировку:

"Видимо, именно так и надо было ставить вопрос. Чтобы мы уже точно знали, кто соглашается с Путиным, а кто нет. А так вопрос слишком сложный".

У украинцев долгая историческая память, утверждает социолог. Согласно тем же опросам 75% считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию - 8%.

"Украинцы молодцы. Именно так - Русь пошла из Киева, поэтому Украина и является наследницей Руси. В общем получили нормальный результат, который свидетельствует, что абсолютное большинство украинцев даже в такой сложной формулировке высказались против путинских тезисов. Мы должны не ужасаться из-за того, что есть 40 процентов, которые согласились с Путиным, а радоваться, что есть 55 процентов, которые четко с ним не согласны. Это подавляющее большинство. Есть реальные основания для оптимизма", - заключает Евгений Головаха.

По результатам опросов, проведенных социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля этого года, 75% опрошенных назвали Украину наследницей Киевской Руси. 8% - Россию, 9% - ни одну из обеих стран.



Также большинство опрошенных - 55% - не согласились с недавним заявлением российского лидера Владимира Путина, который утверждал, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". С путинским утверждением согласились 41% опрошенных.