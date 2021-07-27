"Русские и украинцы - один народ": 40% украинцев согласны с мнением Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 378
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 954
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2835
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 351
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 558
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1593
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4545
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 99
Фото
Все фото
18
6
10
31
4
100 тыс. И большинство без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих
100 тыс. И большинство без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих
27 июля День ангела отмечают только мужчины. Как поздравить
27 июля День ангела отмечают только мужчины. Как поздравить
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Завершились первые украинско-британские военные учения
Завершились первые украинско-британские военные учения
Видео
Все видео
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Интервью
1/5
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 468
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 351
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 837
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1323
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
3 Просмотров: 729
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 13:24

"Русские и украинцы - один народ": 40% украинцев согласны с мнением Путина

1 Комментировать
&quot;Русские и украинцы - один народ&quot;: 40% украинцев согласны с мнением Путина
Путин написал статью "О историческое единство русских и украинцев". Фото: REUTERS

55% опрошенных украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ".

Несмотря на это 41% опрошенных согласны с этим. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-25 ​​июля 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 70% украинцев не доверяют партиям

На востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. 80% избирателей ОПЗЖ, партии Мураева и Шария соглашаются с тезисом "один народ".

Опрос проведен среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Путин написал статью "об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Русские и украинцы - один народ": 40% украинцев согласны с мнением Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Восемь человек погибли сразу": украинские военные освободили два неселенных пункта

Самое читаемое
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 5 Просмотров: 8802
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 5445
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 5310
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4914
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
4
 Просмотров: 3627
Общество
"Восемь человек погибли сразу": украинские военные освободили два неселенных пункта
"Восемь человек погибли сразу": украинские военные освободили два неселенных пункта
 Просмотров: 207
Личности, которые прославили Украину в мире
Личности, которые прославили Украину в мире
15
 Просмотров: 225
100 тыс. И большинство без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих
100 тыс. И большинство без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих
18
 Просмотров: 1026
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 963
На Украину надвигаются северные циклоны Elior и Dirk
На Украину надвигаются северные циклоны Elior и Dirk Просмотров: 738
Больше всего комментируют
5
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
3
Погано тебе розумію
2
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
Голосов: 56804
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть