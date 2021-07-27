"Русские и украинцы - один народ": 40% украинцев согласны с мнением Путина

Путин написал статью "О историческое единство русских и украинцев". Фото: REUTERS

55% опрошенных украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ".

Несмотря на это 41% опрошенных согласны с этим. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-25 ​​июля 2021 года.

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На востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. 80% избирателей ОПЗЖ, партии Мураева и Шария соглашаются с тезисом "один народ".

Опрос проведен среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Путин написал статью "об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.