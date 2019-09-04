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среда, 04 сентября 2019 11:44

Что будет с Генпрокуратурой после реформы

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Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Геннадий Дубов: Реформа прописана так, что в большой степени этот процесс будет зависеть от личного желания и воли генерального прокурора. Фото: Зеркало недели

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес в Верховную Раду законопроект №1032 про реформу Генеральной прокуратуры.

Он предлагает переименовать орган в Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром.

Также Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, сохранив при этом право образовывать специализированные за генпрокурором. Уменьшить общее количество работников ведомства - с 15 тысяч до 10.

С момента принятия законопроекта у каждого действующего прокурора будет два варианта: либо уволиться, либо проходить аттестацию, чтобы остаться в должности. Она состоит из тестов и собеседования.

Если человек ранее не работал прокурором, может принять участие в отборе при наличии юридического образования и стажа правовой работы.

Такие же требования вернут и для генерального прокурора. Их отменили в 2016-м, чтобы Юрия Луценко смогли назначить на должность. 29 августа генпрокурором стал председатель Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.

Новая реформа расширяет его полномочия. Будет утверждать стратегию развития ведомства, систему оценивания прокуроров. Также будет рассматривать обращения о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

Нельзя осуществлять реформы на системном уровне. Пишем их так, что выполнение зависит от воли конкретного человека.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по праву Геннадий Дубов.

Какие ключевые задачи и проблемы должна решить реформа Генпрокуратуры?

- Реформа должна обеспечить полную реорганизацию всей структуры. Перезапуск деятельности органа. Восстановление к нему общественного доверия. Изменения должны упростить деятельность Генпрокуратуры, уменьшить количество работников. Приостановление деятельности Калификационно-дисциплинарной комиссии будет исключать в определенных случаях особый порядок назначения на должности. Это даст возможность обновить руководящий состав всех органов прокуратуры. Оптимизировать работу структуры.

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В реформе прописано изменение названия учреждения на "Офис генерального прокурора". Это просто имиджевый шаг команды Зеленского? Что на практике это может изменить?

- Это не просто смена названия. Это - ликвидация одного учреждения и образование другого. Таким образом упрощается процедура обновления кадров. Условно, если бы такой орган как Генеральная прокуратура остался, там было бы трудно провести люстрацию. Надо бы придерживаться процедуры увольнения по каждому люстрированному работнику. Однако если ликвидировать само учреждение и создать на его месте новое, этого делать не надо. Достаточно просто задекларировать конкурсные правила перехода из Генпрокуратуры в Офис генерального прокурора. Те, кто не пройдут конкурс, просто не будут переведены. Это существенно упрощает процесс.

Есть риск, что переаттестация будет только условной и большинство прокуроров останутся на своих должностях?

- В этом случае невозможно восстановиться через суды, как это было в случае с Национальной полицией. Это уже нивелирует один фактор риска, ведь нельзя восстановиться в орган, которого не существует. А в новый просто не возьмут.

Относительно старых кадров - некоторые из них точно останутся. Сколько их будет - решает руководство. Будут проводить конкурсы, на административные должности будут назначать собственным распоряжением. Реформа прописана так, что в большой степени этот процесс будет зависеть от личного желания и воли генерального прокурора.

Предлагают ликвидировать военную прокуратуру. Почему? Это правильное решение?

- В 2010-м это уже делали. Через 4 года решили вернуть. Это - орган двойного подчинения и Генпрокуратуре, и Министерству обороны. После ликвидации есть два варианта развития событий. Первый - могут создать специализированную прокуратуру. Второй - функции военной делегируют отдельным подразделениям гражданских прокуратур.

Не стоит думать, что это как-то скажется на международных судебных процессах с Россией. Управление ими так же передадут гражданским прокурорам. Вряд ли Международные трибуналы откажутся от каких-либо доказательств российской агрессии, если их предоставит не военная прокуратура, а гражданская. Главным критерием будет качество и достоверность предоставляемых нами аргументов.

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Реформа расширяет полномочия генпрокурора. Насколько это удачная идея? Чем это опасно?

- Сейчас прокуратура занимается только государственным обвинением в суде и надзором за органами досудебного расследования. Увеличение полномочий генерального прокурора делают для того, чтобы можно было перезагрузить систему персонально.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия не могла привлечь прокуроров к ответственности даже за нетрезвое вождение. То есть это был недейственный орган. Практика показала, что он неэффективен и необъективен. Команда президента решила обойти эти громоздкие органы, не ждать их решения персонально по каждому прокурору. Эти функции будет выполнять Руслан Рябошапка как глава ведомства. И только время покажет, насколько он добросовестно и профессионально будет это делать. К сожалению, в сегодняшних условиях нам не удается сделать реформы системными и независящими от отдельных лиц и их политической воли.

Как в целом можно охарактеризовать реформу Генеральной прокуратуры? Она имеет шансы стать успешной?

- Законопроект, который подал президент, имеет шанс на успех. При условии, если народные депутаты не изменять его поправками. А генпрокурор действительно заинтересован в качественных изменениях. Имеет все возможности их воплощать.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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