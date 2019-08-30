"Хотим крови": Рябошапка пообещал еженедельные задержания коррупционеров

Новый генпрокурор Руслан Рябошапка назвал главные приоритеты ГПУ. фото:

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле".

Рябошапка пообещал модернизировать Генпрокуратуру и интенсивно бороться с коррупцией. Об этом он сказал после своего представления в должности главы ведомства, видео с соответствующим заявлением ГПУ опубликовала в YouTube.

"Своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачи в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко ... Мы не хотим крови буквально , но в смысле правовом мы хотим крови ", - заявил Рябошапка.

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Новоизбранный генпрокурор анонсировал еженедельные задержания коррупционеров из числа топ-чиновников.

"Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - подчеркнул Рябошапка.

Руслан Рябошапка до назначения генпрокурорм занимал должность заместителя Председателя Офиса президента. В 2010-2011-х был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабмин, в 2011-2013-х - заместителем директора Департамента юридического обеспечения секретариата Кабмин. В 2013-2014-х возглавлявшего Департамент анализа антикоррупционной политики неправительственной организации Transparency International Украина. Был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка. В 2016-2017-х был членом Национального агентства по вопросам предотвращение коррупции. На выборах 2019-го Рябошапка был советником Владимира Зеленского.