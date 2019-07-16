Чернобыль продолжает убивать: ликвидатор аварии совершил самоубийство после просмотра сериала

Нагашибай Жусупов не выдержал воспоминаний об аварии в Чернобыле и совершил самоубийство. Фото: images.unian.net

В Казахстане покончил с собой один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Самоубийство мужчина совершил через несколько дней после просмотра сериала "Чернобыль" от НВО - пишет Daily Mail.

Его нашли мертвым после падения с крыши 5-этажного дома. 61-летний житель города Актобе Нагашибай Жусупов, по словам его дочери, смотрел сериал с "слезами на глазах", потому что увиденное в "Чернобыле" вызвало у него тяжелые воспоминания о трагическом событии.

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Дочь погибшего Гаухар рассказала, что ее отец 10 лет стоял в очереди на квартиру, но позже его вычеркнули из списка, что не могло не сказаться на здоровье мужчини. Он все это время жил в общежитии с женой и пятью детьми.

Жусупов был одним из первых солдат-запасников, которых мобилизовали как ликвидаторов. Он работал рядом с реактором в четвертом блоке. Друзья считают, что мужчина совершил самоубийство, чувствуя пренебрежение со стороны власти.

"Он жил в нищете - рассказал знакомый Жусупова. - Считаю, что прыгнул с высоты в полном отчаянии, потому что в течение многих лет не мог получить жилье", - сказал глава организации, представляющей интересы ликвидаторов аварии на ЧАЭС Бакитжан ​​Сатов.

Председатель общественной организации добавил, что ликвидатор всю жизнь страдал от сильной головной боли.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Героя Украины трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Высшую государственную награду получили старший инженер-механик реакторного цеха ЧАЭС 1983-1989-х Алексей Ананенко и старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов.