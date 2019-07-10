Чернобыльские водолазы получили звания Героев Украины

Владимир Зеленский вручил ордена ликвидаторам. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Героя Украины трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Высшую государственную награду получили старший инженер-механик реакторного цеха ЧАЭС в 1983-1989 годах Алексей Ананенко и старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов, сообщает сайт президента.

Награду начальника смены предприятия в 1976-2005 годах Бориса Баранова получил его сын Александр. Он умер в 2005 году.

Ликвидаторы, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

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"Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв", - говорится на сайте.

Президент Владимир Зеленский подписал указ для преобразования зоны отчуждения ЧАЭС в экономически активную территорию Украины. Об этом глава государства сообщил в Тwitter после поездки в Чернобыль.