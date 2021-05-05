Церковный праздник 6 мая - почему этот день особенный

Автор: news.church.ua На иконах святой Георгий изображается на коне, поражая копьем змея или с копьем в руках

Сегодня православные верующие чтят память великомученика Георгия Победоносца. Еще его называют Змееборцем, ведь по легенде, он спас Бейрут от змея, который ел местных жителей и обратил их в христианство.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать о жизни святого и его подвиги.

Великомученик Георгий родился в городе Бейрут у подножия Ливанских гор в богатой христианской семье. Юношей стал военным. Среди других отличался острым умом, храбростью, физической силой, воинской выправкой и красотой. Способности мужчины быстро сделали его любимцем римского императора Диоклетиана.

Однако именно этот император в конце III в усилил гонения на христиан, фанатично веря в языческих богов и продолжая традиции культа. В то время Георгий был начальником личной охраны императора. Узнав об очередном бесчеловечном приговоре християнинину, раздал все имущество бедным и заявил правителю о своей вере.

Он так обратился к римским сановников: "Не увлекайтесь ложью! Идолы ваши - это не боги. Иисус Христос - единственный истинный Бог. Вы сами узнайте истину и научитесь благочестию, или не беспокойте безумием вашим тех, кто познал истинное благочестие".

Диоклетиан начал уговаривать Георгия отступиться от своих убеждений. Тот отказался. Разгневанный император приказал подвесить Георгия и бить палкой. Затем его бросили в тюрьму, забили ноги в колодки и положили на грудь большой камень. Мучители Георгия начали соревноваться в жестокости, придумывая разнообразные пытки: били святого, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бегать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Автор: news.church.ua На иконах святой Георгий изображается на коне, поражая копьем змея или с копьем в руках

Когда же после пыток его оставили растянутым на колесе, явился ангел и исцелил его. Палачи разбежались от страха, а Георгий пошел в храм Юпитера, в котором Диоклетиан производил жертвоприношения, и еще раз назвал идолов фальшивыми богами. Увидев после страшных пыток неповрежденного Георгия, во Христа уверовали многие присутствующие, в том числе и императрица Александра и военачальники Анатолий и Протолеон. Сердитый император приказал обезглавить Георгия.

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Автор: Википедия Георгиевский храм, который свел Ярослав Мудрый

За свои многочисленные достижения в военном деле великомученика считают покровитилем воинства. А вот история о явлении Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии оживления единого вола крестьянина, стало поводом к почитанию святого как покровителя скотоводства и защитника от хищных зверей. В дореволюционные времена в день памяти святого Георгия Победоносца жители сел впервые после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, молившись святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой.

В Киеве перед воротами Святой Софии даже был храм святому Георгию. В свое время его за колоссальные деньги построил князь Ярослав Мудрый. Тогда было принято сводить церкви в честь своего ангела-хранителя, а Ярослава в крещении назвали именно Георгием. Храм освятили и открыли 26 ноября 1051-го С тех пор в этот день устраивали ежегодное празднование в честь этого события. Но 1934 года Георгиевский храм снесла советская власть.

Однако в украинской традиции он остался патроном казачества, украинского войска. В честь святого назвали один из крупнейших украинских храмов - Собор святого Юра во Львове.

6 мая является особенным для Александры, Анатолия, Валерии и Георгия. Сегодня они отмечают именины - день, когда церковь вспоминает святых и мучеников, а их тезки чтят свои одноименных покровителей. День Ангела принято отмечать раз в год - в день памяти своего святого, который ближе к дате рождения. Часто родители следуют церковной традиции, согласно которой имя для ребенка выбирают из списка церковных именин за дату рождения малыша.