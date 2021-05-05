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четверг, 06 мая 2021 03:00

Именинники 6 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

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Именинники 6 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка
Сегодня именины у Александры, Анатолия, Валерии и Георгия. Фото: pixabay.com

6 мая является особенным для Александры, Анатолия, Валерии и Георгия. Сегодня они отмечают именины - день, когда церковь вспоминает святых и мучеников, а их тезки чтят свои одноименных покровителей.

День Ангела принято отмечать раз в год - в день памяти своего святого, который ближе к дате рождения. Часто родители следуют церковной традиции, согласно которой имя для ребенка выбирают из списка церковных именин за дату рождения малыша.

Gazeta.ua предлагает узнать знечення имен, связанных с 6 мая, и кем были их святые покровители.

Имя Георий греческого происхождения. Означает "земледелец".

Покровитилем Георгиев, празднующих именины 6 мая, является великомученик Георгий Победоносец. Он был любимым воином римского императора Диоклетиана. Однако, когда начались гонения на христиан со стороны власти, Георгий оставил службу, раздал имущество бедным и заявил императору о своей вере. Диоклетиан пытался уговорить воина отступиться от христианства. Тот настаивал на своем, из-за чего вынужден был терпеть жесткие пытки, но остался невредимым. Смотря на это, у Бога начали верить гораздо больше людей.

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Имя Александра имеет древнегреческое происхождение и означает "храбрая защитница".

6 мая чтят память мученицы Александры Римской или Никомидийский. Она была женой Диоклетиана и одновременно тайной христианкой. Смотря на издевательства мужа над верующими, в частности великомучеником Георгием, не выдержала и призналась в своей религии. Зе это император приказал отсечь ее голову мечом.

Имя Анатолий в переводе с греческого означает "восток". Раньше так называли жителей Анатолии (древнее название Малой Азии, находящейся на востоке от Греции - Gazeta.ua).

Сегодня вспоминают мученика Анатолия. Он признался в вере в Бога, когда казнили царицу Александру Римскую и великомученика Георгия. За это его немедленно убили.

Имя Валерия имеет латинское происхождение. Означает "быть сильной, крепкой, здоровой".

В православном календаре сегодня чтят дочь императора Диоклетиана и Александры мученицу Валерию. Она отказалась стать женой язычника, за что получила приговор - изгнание в Сирию. Долгое время скиталась, а когда узнала, что новый правитель проявил милость к христианам, вернулась домой. Но это был обман. Женщине сразу отсекли голову, а тело выбросили в море.

Сегодня православные верующие чтят память великомученика Георгия Победоносца. За свои многочисленные достижения в военном деле великомученика считают покровитилем воинства. А вот история о явлении Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии оживления единого вола крестьянина, стало поводом к почитанию святого как покровителя скотоводства и защитника от хищных зверей. В дореволюционные времена в день памяти святого Георгия Победоносца жители сел впервые после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебень святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой.

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