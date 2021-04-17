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воскресенье, 18 апреля 2021 05:00

Церковный праздник 18 апреля. Сегодня открывают все окна в доме

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Церковный праздник 18 апреля. Сегодня открывают все окна в доме
Сегодня нельзя ругаться и ссориться. Фото: pixabay.com

По православному календарю 18 апреля чтят память Феодула чтеца и преподобной Феодоры Солунской.

Святые мученики жили в Фессалониках в 284-305 годах и находились в церковного причта.

В народе этот праздник прозвали Федул Ветрогон, ведь верили, что сегодняшний ветер обладает магической силой. 18 апреля надо открывать окна и пускать сквозняк в дом.

Чтобы зарядить волшебством ветра, надо постирать все вещи и постель и высушить их на улице.

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Считается, что если птица залетит в окно в этот день, то это плохая примета и надо ждать беды. Еенадо поймать, 9 раз прочитать молитву "Отче наш", затем выпустить в окно и сказать: "Что принесла с собой - забирай обратно". Дом стоит окропить святой водой.

Сегодня нельзя ругаться и ссориться с членами семьи и друзьями.

Именины сегодня празднуют Марк, Платон, Семен, Федора (Феодора) и Юрий. В этот день надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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