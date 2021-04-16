Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают

17 апреля верующие отмечают день Иосифа Певца. У него был поэтический талант.
Иосиф родился на Сицилии. Он сочинял пения Богоматери, апостолу Варфоломею и святым угодникам. Не раз попадал в тюрьму за борьбу с христианством в Византийской империи.
17 апреля начинали петь сверчки, а журавли подавали голос. Этих птиц считали борцами со злом и защитниками от плохого, поэтому народ выходил из дома, чтобы их увидеть.
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Говорят, что после их прилета погода меняется на летнюю. В этот период начинаются работы в поле - поэтому людей беспокоят боли в спине. Если увидите журавля, ложитесь на землю, и перевертайся 7 раз с одного бока на другой. Считают, что так можно избавиться от боли.
17 апреля запрещено стирать, гладить, шить, готовить и убирать. Нельзя сеять и сажать, стричься, прикасаться к острым металлическим предметам, проводить крестины и венчания.
Старайтесь не ругаться и не спорить.
День Ангела празднуют Георгий, Иосиф, Иван, Николай и Мария. Именинники должны идти в церковь и проводить день в семейном кругу.
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