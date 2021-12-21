Большого снега не будет, но будет "кусать" мороз - синоптик

В среду ожидается морозная погода. Фото: pixabay.com

В ближайшую ночь температура воздуха в Украине составит -8...14°С, на севере и востоке страны местами до -17С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

22 декабря днем столбики термометров будут колебаться в пределах -5...12°С. В западных областях и на юге днем ожидается -1...5°С.

"О гололедице я уже сказала - будьте осторожны на скользких дорогах и тротуарах, не бегите слишком быстро за маршруткой, не догоняйте марафоном старого знакомого, лучше окликните.

Холода и слез щекам будет добавлять северо-западный ветер, который порой будет порывистым - закутывайте подбородок в шарф, а нос закрывайте маской", - пишет синоптик.

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Снега не прогнозируется. "Может где-то и полетает немного", - отмечает.

В Киеве без существенных осадков, мороз. Ночью до -12°С, в окрестностях до -14°С, днем около -8°С. На дорогах гололедица.

Морозный арктический воздух продержится в Украине до пятницы, затем градусы поползут вверх, на выходных - вплоть до оттепели и даже небольших "плюсов". Потепление придет с мокрым снегом и дождем.

В Киеве из-за погодных условий сегодня ограничат въезд крупногабаритного транспорта.