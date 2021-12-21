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вторник, 21 декабря 2021 15:16

Въезд в столицу ограничат из-за метели.

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Въезд в столицу ограничат из-за метели.
Ограничения будут действовать сегодня и завтра утром. Фото: КМДА

В Киеве из-за погодных условий сегодня временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Ограничение будет действовать с 17.00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники", - объяснили в мэрии.

С начала осадков в столице задействовали около 5 тыс. работников коммунальных служб. Последствия снегопада убирают более 600 единиц техники.

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"Напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют", - сообщили в КГГА.

20 декабря снег в столице заблокировал дорогу. По данным синоптиков, такая погода продержится сегодня день и ночь.

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