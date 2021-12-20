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понедельник, 20 декабря 2021 18:18

Киев остановился в пробках из-за снегопада
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Снег в Киеве
Фото: twitter.com/unyknen
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве

Снег в Киеве заблокировал дороги. Движение усложнилось на нескольких направлениях.

По данным синоптиков, такая погода продержится в столице и завтра в течение дня и ночи. Об этом пишет издание "Ракурс".

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Люди распространяют в соцсетях фото и видео со снегом.

Самые сильные пробки – на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Жилянской, Вадима Гетьмана.

Около 300 автомобильных спецтехники работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры.

По информации "Укргидрометцентра", сегодня ночью и до 23 декабря в Киеве ожидается значительное снижение температуры, снег, на дорогах гололедица. Жителей города призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Не парковать авто на обочинах дорог и в запретных для этого местах, ведь машины будут мешать расчищать дороги от снега. Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать светоотражающие элементы.

Во вторник в Украине температура воздуха снизится до -3...9°С, в Сумской и Черниговской областях будет до -9...12°С.

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