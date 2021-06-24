Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться

Блогер уже извинился за свои слова. Фото: Скриншот с видео

21-летний блогер Антон Громов, переехал с оккупированного Донецкая к Днепру, обозвал Украину "е ** ной".

Он пожаловался, что "вынужден сидеть здесь". Об этом Громов сказал в Instagram.

"В результате, я остаюсь в е**ной Украине. Сниму квартиру нормальную и буду сидеть здесь", - сказал парень.

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Впоследствии блогер извинился за свои слова и заявил, что он так сказал, потому что его "друга-россиянина не пустили в Украину".

"Я не считаю Украину е**ной, иначе здесь не жил. Поймите, что это были всего лишь эмоции. Я хотел позвать своего друга в Украину", -ьзаявил Громов.

После скандала блоггер ограничил доступ к своей странице в Instagram.

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