8 августа День ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей

В воскресенье, 8 августа, именины отмечают Федоры и Сергеи. Не забудьте поздравить виновников торжества с Днем ангела.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о значении и происхождении этих имен, а также выбрать открытку для именинников.

Имя Сергей имеет несколько версий происхождения. Согласно одной, получило древнеримские корни. В этом государстве существовало имя Сергиус, которое переводится как "высокий", "знатный" или "яркий". Примечательно то, что в Древнем Риме имя Сергиус могли дать только ребенку с очень влиятельной и состоятельной семьи.

По другой версии имя Сергей - это современный вариант церковного прозвище, что обозначает "слуга Бога".

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Имя Федор имеет греческое происхождение и означает "подаренный Богом", "Божий дар".

Кроме того, Федор является феофорним именем, то есть содержащим определение Бога или божественный эпитет. Поэтому оно было достаточно популярным среди первых христиан. Тем не менее, имя возникло еще в античные времена. Известным носителем имени является древнегреческий математик Феодор Киренский, учитель Платона.

На Русь пришло после крещения государства. В святцах было много дней для поминовения святых с именем Феодор, что означает большую популярность. Сейчас в Украине имя Федор не очень распространенное.

Фото: listivki.ru

Сегодня, 8 августа, православные верующие отмечают большой праздник - 7-е воскресенье после Пятидесятницы, дня, когда Святой Дух сошел на апостолов. Этот праздник является символом беспрекословной веры в Бога, которая способна творить чудеса.