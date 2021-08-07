 
Ексклюзивы
1/5
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 396
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Просмотров: 315
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 882
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2908
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 342
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 495
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2413
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 15516
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
5 Просмотров: 1143
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
1 Просмотров: 1062
Фото
Все фото
12
6
10
26
10
8 августа День ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа День ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
Видео
Все видео
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
7 Просмотров: 1422
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 279
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 864
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1980
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 459
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
воскресенье, 08 августа 2021 03:00

8 августа День ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12

  Комментировать

В воскресенье, 8 августа, именины отмечают Федоры и Сергеи. Не забудьте поздравить виновников торжества с Днем ангела.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о значении и происхождении этих имен, а также выбрать открытку для именинников.

Имя Сергей имеет несколько версий происхождения. Согласно одной, получило древнеримские корни. В этом государстве существовало имя Сергиус, которое переводится как "высокий", "знатный" или "яркий". Примечательно то, что в Древнем Риме имя Сергиус могли дать только ребенку с очень влиятельной и состоятельной семьи.

По другой версии имя Сергей - это современный вариант церковного прозвище, что обозначает "слуга Бога".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире

Имя Федор имеет греческое происхождение и означает "подаренный Богом", "Божий дар".

Кроме того, Федор является феофорним именем, то есть содержащим определение Бога или божественный эпитет. Поэтому оно было достаточно популярным среди первых христиан. Тем не менее, имя возникло еще в античные времена. Известным носителем имени является древнегреческий математик Феодор Киренский, учитель Платона.

На Русь пришло после крещения государства. В святцах было много дней для поминовения святых с именем Феодор, что означает большую популярность. Сейчас в Украине имя Федор не очень распространенное.

Яркие открытки для именинников
Фото: listivki.ru
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников

Сегодня, 8 августа, православные верующие отмечают большой праздник - 7-е воскресенье после Пятидесятницы, дня, когда Святой Дух сошел на апостолов. Этот праздник является символом беспрекословной веры в Бога, которая способна творить чудеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8 августа День ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 15516
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7317
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 6633
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
12
 Просмотров: 6588
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
6
 Просмотров: 5769
Общество
Россиянин взорвал дом при попытке покончить жизнь самоубийством
Россиянин взорвал дом при попытке покончить жизнь самоубийством Просмотров: 9
Убийство майдановца Вербицкого: подозреваемые вышли из СИЗО
Убийство майдановца Вербицкого: подозреваемые вышли из СИЗО Просмотров: 63
В Чикаго устроили гонки 70 000 резиновых уток. Видео
В Чикаго устроили гонки 70 000 резиновых уток. Видео Просмотров: 63
Авторов сериала "Моя улюблена Страшко" пристыдили за неграмотность
Авторов сериала "Моя улюблена Страшко" пристыдили за неграмотность Просмотров: 558
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
6
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
12
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
7
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
Голосов: 56903
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть