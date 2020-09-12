7 самых интересных цитат недели

"Мы реагируем на обстрелы на Донбассе. Некоторые вещи не обсуждаем со средствами массовой информации, потому что наша задача - защищать не одного человека, а 40 миллинонв нашей независимой страны. Скажу откровенно, это самая сложная работа. Поверхностно не могу общаться, потому что я глубоко в этой теме. Мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины ",
- сказал президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ 8 сентября во время поездки в Сумскую область.
С 27 июля на Донбассе действует режим всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в Трехсторонний контактной группе. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. С тех пор один украинский военнослужащий погиб - уточнить на воскресенье, еще один - ранен.
"Впервые в истории российско-украинской войны, наши офицеры будут инспектировать и о чем-то говорить с террористами. Совместная инспекция - это наблюдатели ОБСЕ, представитель Общего центра по контролю и координации ООС и некие офицеры ДНР. Это результаты внеочередной онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы Минского процесса. Украинская сторона согласилась на совместную инспекцию и взяла на себя ответственность ее безопасность, потому что не подумала о возможных провокациях против нас. Не давила на Россию, ссылаясь на отчет ОБСЕ, и тысячи обстрелов осуществленных врагом, не требовала инспекции, не инициировала расследование факта убийства бойца 14-й бригады, о чем тоже было отмечено в договоренностях. Вели себя безвольно, полетев в объятия Путина", -
пишет Андрей РЫМАРУК, ветеран русско-украинской войны, работник фонда "Повернися живым".
9 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы участники договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ и оккупационных сил РФ. На следующий день в украинских городах прошли акции протеста, люди требовали импичмента президента.
Офис президента отменил совместное инспектирование. Объяснив это новыми требованиями российской стороны.
"Когда при Зеленском всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Не наказывает, говорит:" Ну, это же свои там". Переводит в шутку нехорошие истории. Отмалчивается. Даже делает вид, что не понял. Он понимает, но делает вид. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" была супер-секретная и супер-серьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, его сделал - фактически признался. Я знаю, кто звонил, и куда звонил, и кому звонил ",
- рассказал бывший руководитель Офиса президента Андрей БОГДАН в интервью изданию "Гордон" 9 сентября.
Это был первый разговор со СМИ после отставки с поста в феврале. На следующий день Богдан заявил, что из-за угрозы после интервью вынужден пересечь украинскую-румынскую границу.
Екссекретар Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе. Вместе с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко на пресс конференции продемонстрировали документы 2019-2020 годов, на основе которых 30 июля должны были "вручить подозрения" 26 вагнеровцам.
"Путин мечтает восстановить Советский Союз и повесить себе на грудь табличку "собирателя земель русских". Не получилось с Украиной, можно начать с Беларуси. Он не может не понимать, что, "проглатывая" Беларусь, получает минимум два несъедобных "продукта"- токсичного Лукашенко и свободолюбивую, креативную белорусскую политическую нацию, которая проснулась. Как заполучить Беларусь без Лукашенко и без народа - эта небанальная задача вряд ли по силам Путину и его окружению.
У Лукашенко задача не менее сложная: как продать Путину Беларусь и при этом остаться ее диктатором. Ранее эту проблему он решал с помощью пресловутой политики "многовекторности". Но теперь европейский вектор у него отвалился. А летать с одним крылом белорусский диктатор не научился", -
пишет оппозиционный российский журналист Игорь ЯКОВЕНКО.
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу 14 сентября в Сочи. Планируется обсудить ключевые вопросы "дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".
"Есть слухи, что у Авакова не все окей. Над ним сгустились тучи, вроде бы подыскивают конфигурации его замены. Это может быть переформатирование, и он пойдет на другую должность. Возможно, даже формально выше. Предполагаю, что Офис президента будет пытаться разбивать ментовскую монополию. Потому что слишком много влияния на процессы и людей сконцентрировано фактически в руках Авакова. Это же по сути репрессивный механизм - прослушка, наружка, аналитика. И говорим не только о МВД. Группа Авакова имеет едва ли не в каждом министерстве как минимум заместителя министра или начальника департамента. Плюс - воздействие на Верховную Раду, неформальная фракция. Дети в школу пошли в первый класс, родившиеся при министре Авакове. Это на самом деле немного страшно",
- сказал Gazeta.ua волонтер Роман СИНИЦЫН.
Офис президента, комментируя избиение в Киеве бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, отметил: "Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающих масштабов. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более системной работы для восстановления порядка на улицах".
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"Рвал крапиву, лебеду, подорожник. Крошил все это в котелок. Иногда бросал солому, которую мог надергать с крыш. Варил такой "борщ". Как-то шел по тропинке вдоль берега и увидел деда. Он языком только неразборчиво :"Ву-ву-ву". И все повторяет: " Есть хочу, есть хочу". Я побежал домой, насыпал в большую миску борща. Возвращаюсь к иве: "Дед, я борща принес". А он мертв. Умер только что. И я всю жизнь думаю: как же это я тогда не успел его накормить", -
рассказывает свидетель Голодомора, житель поселка Кобылянка на Черниговщине Федор ЗАДЕРЕЕВ изданию Ukraиner.
В День памяти жертв Голодомора-геноцида, в четвертую субботу ноября, Украина поминает замученных голодом сограждан.
"Удовольствие от еды и наслаждение от секса исходит напрямую от Бога". Удовольствие - оно не католическое, не христианское, оно - божественное. Удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранность человеческого рода. Чрезмерно жесткая мораль является неправильной трактовкой христианского послания", -
сказал Папа Римский ФРАНЦИСК в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини, который собирает материал для книги.
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