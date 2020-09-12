7 самых интересных цитат недели

"Мы реагируем на обстрелы на Донбассе. Некоторые вещи не обсуждаем со средствами массовой информации, потому что наша задача - защищать не одного человека, а 40 миллинонв нашей независимой страны. Скажу откровенно, это самая сложная работа. Поверхностно не могу общаться, потому что я глубоко в этой теме. Мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины ",

- сказал президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ 8 сентября во время поездки в Сумскую область.

С 27 июля на Донбассе действует режим всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в Трехсторонний контактной группе. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. С тех пор один украинский военнослужащий погиб - уточнить на воскресенье, еще один - ранен.

Владимир Зеленский - шестой президент Украины с 20 мая 2019 года. За него во втором туре проголосовали 73% избирателей. В своей предвыборной программе отмечал: Мы должны завоевать мир для Украины "," вернуть временно оккупированных территориях и заставить агрессора возместить причиненные убытки ".Фото: twnews.com

"Впервые в истории российско-украинской войны, наши офицеры будут инспектировать и о чем-то говорить с террористами. Совместная инспекция - это наблюдатели ОБСЕ, представитель Общего центра по контролю и координации ООС и некие офицеры ДНР. Это результаты внеочередной онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы Минского процесса. Украинская сторона согласилась на совместную инспекцию и взяла на себя ответственность ее безопасность, потому что не подумала о возможных провокациях против нас. Не давила на Россию, ссылаясь на отчет ОБСЕ, и тысячи обстрелов осуществленных врагом, не требовала инспекции, не инициировала расследование факта убийства бойца 14-й бригады, о чем тоже было отмечено в договоренностях. Вели себя безвольно, полетев в объятия Путина", -

пишет Андрей РЫМАРУК, ветеран русско-украинской войны, работник фонда "Повернися живым".

9 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы участники договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ и оккупационных сил РФ. На следующий день в украинских городах прошли акции протеста, люди требовали импичмента президента.

Офис президента отменил совместное инспектирование. Объяснив это новыми требованиями российской стороны.

950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине по состоянию на 12 сентября. В частности - 173 взрывы, 2 неопределенные боеприпасы, пролетели, 13 осветительных ракет, 762 очереди и выстрелы.Фото: 112.ua

"Когда при Зеленском всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Не наказывает, говорит:" Ну, это же свои там". Переводит в шутку нехорошие истории. Отмалчивается. Даже делает вид, что не понял. Он понимает, но делает вид. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" была супер-секретная и супер-серьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, его сделал - фактически признался. Я знаю, кто звонил, и куда звонил, и кому звонил ",

- рассказал бывший руководитель Офиса президента Андрей БОГДАН в интервью изданию "Гордон" 9 сентября.

Это был первый разговор со СМИ после отставки с поста в феврале. На следующий день Богдан заявил, что из-за угрозы после интервью вынужден пересечь украинскую-румынскую границу.

Екссекретар Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе. Вместе с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко на пресс конференции продемонстрировали документы 2019-2020 годов, на основе которых 30 июля должны были "вручить подозрения" 26 вагнеровцам.

Андрей Богдан, бывший руководитель Офиса президента Владимира Зеленского с 21 мая 2019 до 11 февраля 2020 года, отвечал за коммуникацию, правовые и политические вопросы. Был личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Фото: Гордон

"Путин мечтает восстановить Советский Союз и повесить себе на грудь табличку "собирателя земель русских". Не получилось с Украиной, можно начать с Беларуси. Он не может не понимать, что, "проглатывая" Беларусь, получает минимум два несъедобных "продукта"- токсичного Лукашенко и свободолюбивую, креативную белорусскую политическую нацию, которая проснулась. Как заполучить Беларусь без Лукашенко и без народа - эта небанальная задача вряд ли по силам Путину и его окружению.

У Лукашенко задача не менее сложная: как продать Путину Беларусь и при этом остаться ее диктатором. Ранее эту проблему он решал с помощью пресловутой политики "многовекторности". Но теперь европейский вектор у него отвалился. А летать с одним крылом белорусский диктатор не научился", -

пишет оппозиционный российский журналист Игорь ЯКОВЕНКО.

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу 14 сентября в Сочи. Планируется обсудить ключевые вопросы "дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Солдаты в масках окружили митингующих женщин и ждут приказа для задержаний. Женщины стали плечом к плечу и поют белорусскую песню "Купалинка". В Беларуси 35 дней продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций на выборах. Минск, сентябрь, 2020 Фото: Евгений Ерчак

"Есть слухи, что у Авакова не все окей. Над ним сгустились тучи, вроде бы подыскивают конфигурации его замены. Это может быть переформатирование, и он пойдет на другую должность. Возможно, даже формально выше. Предполагаю, что Офис президента будет пытаться разбивать ментовскую монополию. Потому что слишком много влияния на процессы и людей сконцентрировано фактически в руках Авакова. Это же по сути репрессивный механизм - прослушка, наружка, аналитика. И говорим не только о МВД. Группа Авакова имеет едва ли не в каждом министерстве как минимум заместителя министра или начальника департамента. Плюс - воздействие на Верховную Раду, неформальная фракция. Дети в школу пошли в первый класс, родившиеся при министре Авакове. Это на самом деле немного страшно",

- сказал Gazeta.ua волонтер Роман СИНИЦЫН.

Офис президента, комментируя избиение в Киеве бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, отметил: "Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающих масштабов. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более системной работы для восстановления порядка на улицах".

Украинцы под Офисом президента протестуют против министра внутренних дел Арсена Авакова. Требуют у Зеленского не назначать Авакова в новое правительство. В акции приняли участие общественные организации и движения, правозащитники, ветераны, пострадавшие от действий правоохранителей, родственники погибших и експолицейськи. Киев, 28 августа. Фото: 24 канал

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"Рвал крапиву, лебеду, подорожник. Крошил все это в котелок. Иногда бросал солому, которую мог надергать с крыш. Варил такой "борщ". Как-то шел по тропинке вдоль берега и увидел деда. Он языком только неразборчиво :"Ву-ву-ву". И все повторяет: " Есть хочу, есть хочу". Я побежал домой, насыпал в большую миску борща. Возвращаюсь к иве: "Дед, я борща принес". А он мертв. Умер только что. И я всю жизнь думаю: как же это я тогда не успел его накормить", -

рассказывает свидетель Голодомора, житель поселка Кобылянка на Черниговщине Федор ЗАДЕРЕЕВ изданию Ukraиner.

В День памяти жертв Голодомора-геноцида, в четвертую субботу ноября, Украина поминает замученных голодом сограждан.

Памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Киеве. Искусственным голодом в Украине тогда были замучены более 7 млн человек. В пик смертности - в июне 1933 года ежесуточно умирали 34 170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящую количество жертв невозможно подсчитать, потому что советская власть уничтожала документы, касающиеся геноцида против украинского народа. Фото: газета "День". Фото: газета "День"

"Удовольствие от еды и наслаждение от секса исходит напрямую от Бога". Удовольствие - оно не католическое, не христианское, оно - божественное. Удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранность человеческого рода. Чрезмерно жесткая мораль является неправильной трактовкой христианского послания", -

сказал Папа Римский ФРАНЦИСК в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини, который собирает материал для книги.

Папа Римский 83-летний Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября снял маску перед толпой и заявил, что коронавирус "будет побежден Божьей любовью". Фото reuters.com.