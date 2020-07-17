18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день

Сумнозвісний Валуєвський цируляр розіслали 18 липня. Фото: з видання "Петро Валуєв". - Мирослав Попович. Культура: ілюстрована енциклопедія України. Київ: Балтія-Друк, 2009. ISBN 978-966-8137-61-7, Суспільне надбання (Public Domain)

157 лет назад, 18 июня 1863 года был разослан печально известный Валуевский циркуляр.

Тайным распоряжением министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева территориальным цензурным комитетов предписывалось приостановить издание книг, написанных "малороссийским" - на украинском языке. В частности, циркуляр запрещал публиковать религиозные, учебные и образовательные книги. При этом для художественной литературы делали исключения.

По мнению тогдашнего киевского генерал-губернатора Николая Анненкова, издание религиозных и образовательных книг на украинском языке могло дать дальнейший толчок к признанию украинского языка. А потом "опираясь на отдельность языка, станут заявлять притязания на автономию Малороссии".

1870-й год, Первый Ватиканский собор почти единогласно принял Первую догматическую конституцию "О церкви Христовой".

В 1898 году в Французской академиии наук в Париже Пьер и Мария Кюри представили доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы.

В 1921-м во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ). Эта вакцина спасла и спасает миллионы жизней, а ее создатели стали нобелевскими лауреатам.

В 1925 году впервые увидела свет книга "Mein Kampf" (Моя борьба) Адольфа Гитлера.

В 1932-м Турция стала 56-й страной в составе Лиги Наций.

В 1946 году силами украинской диаспоры в Германии, Австрии, Франции и Италии была восстановлена ​​деятельность Союза украинской молодежи в эмиграции. Уже до конца июля открыли 7 отделов СУМ, в которых зарегистрировали около 200 членов.

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В 1947-м король Великобритании Георг VI подписал закон, которым подарил независимость Британской Индии.

С 1957 года в США отмечают День Хот-дога. Национальный праздник на 18 липняпризначила Торговая Палата США. В этот день обязательно проходят соревнования по искусству приготовления хот-догов, а также их поедания. По традиции, во время "поединка хот-догов", сосиску в булке нужно есть исключительно стоя. Соревнования также предусматривают ряд других жестких правил.

В 1968-м пионеры полупроводников Роберт Нойс и Гордон Мур в США основали компанию "Intel". Сначала была известна только инженерам и технологам, с 1990-х стала широко известна благодаря удачной рекламной кампании "Intel Inside". С той поры ее процессоры Pentium стали практически общеупотребительными словами.

В 1995-м при попытке похоронить тело Патриарха Киевского и всей Руси-Украины (УПЦ КП) Владимира (Романюка) в киевском Софийском соборе произошли столкновения. Захоронению сопротивлялись со стороны духовенства УПЦ МП и силовые действия отрядов специального назначения МВД Украины. Произошло кровавое избиение участников похоронной процессии, силовики применили слезоточивый газ. Активисты УНА-УНСО, которые были на переднем крае манифестантов, выкопали могилу и похоронили Патриарха у ворот св. Софии.

18 июля во Франции отмечают День Святого Арнульфа - тот был франкским епископом Меца и жил примерно в 582-640 годах. Со Святым Арнульфом связывают три легенды: о кольце, которое к нему вернулось, о пожаре, который отступила от него и о пиве, которое было дано ему, чтобы утолить жажду пилигримов.