+32 и местами грозы: синоптик рассказала, где будет мокро

5 августа в Украине будет жарко. Лишь на западе ожидаются грозовые дожди. Фото: pixabay.com

Среды, 5 августа, в Украине будет жаркой. Ожидается +27 +32 градуса.

К западной части Украины подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Много будет солнца и белых красивых кучевых облаков хорошей погоды. Дожди на западе, но не везде. На Тернопольщине и Хмельнитчине - без существенных осадков. Ночью осадки и грозы будут более интенсивными, днем ​​эти дожди ослабеют, но вероятность останется. Там, где будут идти дожди, температура воздуха будет ниже, +22 + 6 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко, около +30 градусов.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.