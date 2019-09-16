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вторник, 17 сентября 2019 02:24

Завораживает: показали магические фото космоса
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Показали лучшие фото космоса 2019 года
Фото: designyoutrust.com
Показали лучшие фото космоса 2019 года
Показали лучшие фото космоса 2019 года
Показали лучшие фото космоса 2019 года
Показали лучшие фото космоса 2019 года

Королевский музей Гринвич объявил победителей конкурса космических фото The Astronomy Photographer Of The Year.

Лучшим стал венгр Ласло Франкисс. Он сделал художественную композицию из 35 фаз полного лунного затмения 21 января 2019, пишет designyoutrust.com.

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Однако другие кадры не менее захватывающие и эффектные. Например, детальное изображение Солнца или полярного сияния.

Спутники NASA сделали новые эффектные снимки неба. Объектом наблюдений прибора стали облака необычной формы, которые образовались над марокканским побережьем в конце июля 2019-му. Красивые спиральные облака называются вихрями фон Кармана, названными в честь физика, который первым описал это явление.

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