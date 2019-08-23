NASA сняли сказочные вихри облаков

Фото: NASA

Спутники NASA сделали новые эффектные снимки неба.

Объектом наблюдений прибора стали облака необычной формы, которые образовались над марокканским побережьем в конце июля 2019-му. Красивые спиральные облака называются вихрями фон Кармана, названными в честь физика, который первым описал это явление, пишет express.

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Такие облака ученые уже наблюдали ранее, но в ночное время - это редкость. Кажется, что какой-то художник упражнялся в своем мастерстве и оставил на небе широкие закрученные мазки.

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