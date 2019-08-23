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суббота, 24 августа 2019 02:24

NASA сняли сказочные вихри облаков
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Спиралевидные узоры облака называются вихрями фон Кармана
Фото: NASA
Спутниковое изображение зеленого вихря, что крутится в Финском заливе
Вихрь фон Карман вблизи острова Сан-Клементе у Южной Калифорнии
Дневной вид на вихри фон Кармана вниз по ветру Канарских островов

Спутники NASA сделали новые эффектные снимки неба.

Объектом наблюдений прибора стали облака необычной формы, которые образовались над марокканским побережьем в конце июля 2019-му. Красивые спиральные облака называются вихрями фон Кармана, названными в честь физика, который первым описал это явление, пишет express.

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Такие облака ученые уже наблюдали ранее, но в ночное время - это редкость. Кажется, что какой-то художник упражнялся в своем мастерстве и оставил на небе широкие закрученные мазки.

Астронавт сделал селфи в открытом космосе. Эксклюзивные кадры астронавт Рики Арнольд сделал с помощью камеры GoPrо. Мужчине удалось зафиксировать рабочий процесс в открытом космосе.

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