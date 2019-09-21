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воскресенье, 22 сентября 2019 02:25

Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
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Изначально снимал в цвете, но из-за особенностей материала перешел на чёрно-белое фото
Фото: birdinflight.com
Изначально снимал в цвете, но из-за особенностей материала перешел на чёрно-белое фото
Изначально снимал в цвете, но из-за особенностей материала перешел на чёрно-белое фото
Изначально снимал в цвете, но из-за особенностей материала перешел на чёрно-белое фото
Изначально снимал в цвете, но из-за особенностей материала перешел на чёрно-белое фото

Фотограф Владимир Севриновский несколько лет снимал обряды кавказских суфиев.

Основы суфизма были заложены еще при жизни Мухаммеда. Суфии полагают, что пророк вел аскетический образ жизни и его последователям нужно делать так же. Суфии стремятся воспитать человека, свободного от мирской суеты, и используют для этого песнопения, музыку и танцы. Духовная практика очень популярна среди мусульман всего мира, пишет BIRD IN FLIGHT.

Владимир Севриновский решил исследовать зикры — обращения к богу молитвой, которую суфии повторяют несколько раз. За материалом отправился в братства кадирийцев, читающих зикры особенно громко и энергично.

Севериновский начал работу над проектом два года назад, а закончил этим летом. Снимал в Грозном, Назрани, Аргуне и Моздоке, а также в селениях Майртуп, Сурхахи, Экажево, Виноградное и Дуиси.

"На моих снимках зикр — обряд поминания Бога. В разных суфийских братствах он выглядит по-разному, но суть одна. Часто зикр проводят, когда умер член общины, — суфии считают, что так они помогают усопшему попасть в рай", - рассказывает фотограф.

Во время зикров суфии тратят много энергии, поэтому после обряда съедают много говядины. И столь же щедро угощают. Когда снимаешь несколько дней подряд, выдержать такую диету сложно.

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Изначально я снимал в цвете, но из-за особенностей материала перешел на чёрно-белое фото.

Большинство чеченцев поддерживает Украину и отказывается ехать на Донбасс воевать. Об этом Gazeta.ua рассказал 32-летний журналист Антон Наумлюк. "В Грозный я попал по делу Николая Карпюка и Станислава Клыха. Это украинцы, которых обвинили в том, что в 2004-2005 годах принимали участие в военных действиях на стороне Ичкерии. Фантастическое дело хотя бы потому, что Карпюк и Клых никогда не были в Чечне. Карпюк в свое время доехал только до Абхазии.

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