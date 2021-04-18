Почему 2-летний ребенок всю ночь бродил лесом, как прошла встреча Зеленского и Макрона, кто из известных украинцев ушел из жизни - неделя в ярких фото

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На этой неделе Россия продолжила стягивать войска к украинской границе. Впервые со времен распада СССР зафиксировали развертывания вблизи наших границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России. Такая концентрация вражеских войск на севере, востоке и юге Украины угрожает не только безопасности Украины, а и стабильности в Европе.

Россияне утверждают, что проводят плановые учения. Однако их наемники на Донбассе также на этой неделе стали действовать активнее. В результате на неделе погиб один наш военный. С субботы на воскресенье 18 апреля оккупанты 17 раз нарушали режим тишины и использовали запрещеное минскими договоренностями вооружения. Осколком русского оружия ранили украинского солдата.

Нарастание военной угрозы со стороны России стало одним из поводов встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Париже. Там Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

Активной стала позиция министерства иностранных дел Украины в Германии. 15 апреля Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад оказать Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе на повестку дня выйдет вопрос восстановления ядерного статуса.

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В тот же день администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации за ее действия против суверенитета и интересов США - вмешательство в выборы и кибератаки. 18 апреля МИД Чехии сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что есть обоснованные подозрения в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Автор: REUTERS Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снимают защитные маски для лица до официального поздравления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 13 апреля 2021 года.

Также из резонансных международных событий недели является смерть герцога Эдинбургского Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. 17 апреля во Виндзорском замке прошла церемония его погребения.

Утром субботу 17 апреля стало известно о смерти украинского писателя и общественно-политического деятеля Владимира Яворивского.

Автор: Getty Images Работник проводит дезинфекцию в зале заседаний во время очередного заседания Верховной Рады Украины

В Украине очень обсуждаемым событием недели было исчезновение 2-летнего Богдана Униченка. 14 апреля в селе Раговка в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына примерно в 16:00. И сначала пыталась искать мальчика самостоятельно. Однако не нашла и примерно в 21:00 обратилась в полицию. Его всю ночь искали около 200 человек. Утром присоединились еще около сотни поисковиков. Осматривали прилегающую местность села, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А потом расширили радиус поисков в сел. Привлекли квадрокоптер и подняли в небо вертолет спасателей. Поиски осложнялись тем, что вокруг села много лесов и кустарников. Более чем за сутки малыша нашли, он сам ночевал в лесу.

13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон № 5014. В соответствии с ним ученики, которые завершают получения полного общего среднего образования 2021, не будут здавать государственную итоговую аттестацию.

Кроме этого, Верховная Рада приняла законопроекты о новой схеме растаможивания евроблях. Проект закона предусматривает снижение стоимости растаможки, которое будет стоить не более € 1000. Это временное нововведение, призванное уменьшить стоимость растаможивания и легализации в Украине старейших машин из Польши и Литвы.

Автор: Getty Images Волонтер Украинского центра реабилитации летучих мышей демонстрирует один из 700 исчезающих летучих мышей, выпущенных на остров Хортица в Запорожье на юго-востоке Украины

Украинцы зафиксировали повышение цен на продукты на 7-12%. Обычно за несколько недель до Пасхи торговые сети увеличивают стоимость продуктов за повышенного спроса. В этот же период сети супермаркетов и пекарен формируют ассортимент "Пасхального корзины".

Автор: Тарас Подолян В столичном ботаническом саду имени Гришко зацвели магнолии, в центральных областях начинают цвести абрикосы

В течение уходящей недели, погода на большинстве территории Украины была дождливой, температура воздуха мало где поднималась выше 14 градусов тепла. В народе такую ​​весну называют запоздалой.

Автор: Getty Images Посетители держат большие писанки во время выставки Пасхального чуда в Региональном организационно-методическом центре культуры и искусства, Харьков

В Великобритании, в городе из-за ухудшения погоды впервые за 60 лет состоялся 4000-тонный скалопад. Он заблокировал пляж между Ситоуном и пляжем Ейп, частью исторического побережья Юрского периода в Великобритании. Считается, что падение скалы является крупнейшим за последние 60 лет.

Автор: Getty Images 4000-тонный скелепад в городе Ситоун заблокировал пляж между Ситоуном и пляжем Ейп, частью исторического побережья Юрского периода в Великобритании. Считается, что падение скалы является крупнейшим за последние 60 лет.