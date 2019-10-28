Меланхоличные и душевные: показали жизнь на правдивых фото

Фото: Milena Galchina/cameralabs.org

Фотограф из Болгарии Милана Галчин сделала черно-белые фото улиц, которые очаровывают глубиной и душевностью.

Все работы Галчин пронизывает неизменное настроение. От них веет приятной меланхолией, будто у фотографа включается 6 чувство во время съемок искренних моментов, пишет cameralabs.org.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие

У фотографа немало натюрмортов. Однако когда она фокусируется на людях, снимки более удачные, поскольку не оставляют равнодушных. Вызывают у зрителя щемящее ощущение чего-то знакомого, давно забытого.

Талантливый фотограф Эммануэль Коуэн путешествует по разным странам, показывая особую красоту уличных пейзажей. Мужчина убежден, что мир гораздо красивее и захватывающий, чем кажется.