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вторник, 29 октября 2019 02:24

Меланхоличные и душевные: показали жизнь на правдивых фото
24

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Милена Галчина делает душевные уличные фото
Фото: Milena Galchina/cameralabs.org
Милена Галчина делает душевные уличные фото
Милена Галчина делает душевные уличные фото
Милена Галчина делает душевные уличные фото
Милена Галчина делает душевные уличные фото

Фотограф из Болгарии Милана Галчин сделала черно-белые фото улиц, которые очаровывают глубиной и душевностью.

Все работы Галчин пронизывает неизменное настроение. От них веет приятной меланхолией, будто у фотографа включается 6 чувство во время съемок искренних моментов, пишет cameralabs.org.

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У фотографа немало натюрмортов. Однако когда она фокусируется на людях, снимки более удачные, поскольку не оставляют равнодушных. Вызывают у зрителя щемящее ощущение чего-то знакомого, давно забытого.

Талантливый фотограф Эммануэль Коуэн путешествует по разным странам, показывая особую красоту уличных пейзажей. Мужчина убежден, что мир гораздо красивее и захватывающий, чем кажется.

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