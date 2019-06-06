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пятница, 07 июня 2019 02:24

Цифровой художник показал уличные фото, которые вдохновляют путешествовать
23

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Фотограф показал уличные снимки, которые завораживают красотой
Фото: manucoveney
Фотограф показал уличные снимки, которые завораживают красотой
Фотограф показал уличные снимки, которые завораживают красотой
Фотограф показал уличные снимки, которые завораживают красотой
Фотограф показал уличные снимки, которые завораживают красотой

Талантливый фотограф Эммануэль Коуэн путешествует по разным странам, показывая особую красоту уличных пейзажей.

Мужчина убежден, что мир гораздо красивее и захватывающий, чем кажется, пишет maximum.fm.

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Коуэн живет и работает в канадском городе Квебек. Парень обожает в свободное время ездить в новые города и страны. Кадрами с странствий он делится на своем профиле в Instagram. Имеет более 72 тыс. подписчиков.

Норвежский фотограф Пау Бускато делает снимки под необычным ракурсом на улицах Барселоны, Осло, Лондона и Нью-Йорка. Он всегда носит с собой камеру, чтобы не пропустить интересный кадр.

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Голосов: 1239
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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