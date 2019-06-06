Цифровой художник показал уличные фото, которые вдохновляют путешествовать

Фото: manucoveney

Талантливый фотограф Эммануэль Коуэн путешествует по разным странам, показывая особую красоту уличных пейзажей.

Мужчина убежден, что мир гораздо красивее и захватывающий, чем кажется, пишет maximum.fm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф показал вечернюю красоту столицы

Коуэн живет и работает в канадском городе Квебек. Парень обожает в свободное время ездить в новые города и страны. Кадрами с странствий он делится на своем профиле в Instagram. Имеет более 72 тыс. подписчиков.

Норвежский фотограф Пау Бускато делает снимки под необычным ракурсом на улицах Барселоны, Осло, Лондона и Нью-Йорка. Он всегда носит с собой камеру, чтобы не пропустить интересный кадр.