Этнограф поделился наибольшей сложностью в возрождении писанок

Фото: Фото предоставил Дмитрий Пожоджук

Писанкарство в Украине - одна из самых ярких традиций Пасхи и наиболее древнее ремесло.

На протяжении истории были периоды, когда писать традиционные украинские писанки было под запретом. Этнограф Дмитрий Пожоджук один из тех, кто взялся за возрождение традиции.

Он рассказал Gazeta.ua, с какими трудностями столкнулся на пути к восстановлению писанок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Прикарпатье установили гигантскую кованую писанку

"Писанка была запрещена в советские времена, так как ассоциировалась с религией. У нас на Гуцульщине еще и изображали ласточку в форме трезубца. Писанка происходит от слова писать. Украинцы писали на яйце, тогда как другие народы на пергаменте или камне. Я нашел 78 символов , которые отражают наше древнее письмо. Украинские писанки знаменитые, являются нашим паспортом в мире. В советские времена на писанках рисовали трактор или Кремль, но оно не прижилось, потому что не наше. А в диаспоре и жирафов изображали - также не осталось", - рассказал этнограф.

Полное интервью с Дмитрием Пожоджуком читайте в журнале "Країна" за 27 мая.

Писанкарка Ирина Михалевич начала рисовать писанки 10 лет назад. Мастер много писанок красит по эскизам с XIX в. На них изображен орнамент, присущий для центральной Украины. Ирина Михалевич к растительным отварам дает особую протраву - квасцы. Это дополнительный элемент, чтобы краситель закрепился.