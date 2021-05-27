 
Ексклюзивы
1/5
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 180
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1782
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 252
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1377
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 864
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 927
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 648
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 558
Фото
Все фото
9
6
14
30
8
Этнограф поделился наибольшей сложностью в возрождении писанок
Этнограф поделился наибольшей сложностью в возрождении писанок
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
На Закарпатье &quot;проснулась&quot; Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 648
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 12:50

Этнограф поделился наибольшей сложностью в возрождении писанок
9

  Комментировать

Этнограф ищет старинные росписи украинских писанок, а также рисует их сам
Фото: Фото предоставил Дмитрий Пожоджук
Этнограф ищет старинные росписи украинских писанок, а также рисует их сам
Этнограф ищет старинные росписи украинских писанок, а также рисует их сам
Этнограф ищет старинные росписи украинских писанок, а также рисует их сам
Этнограф ищет старинные росписи украинских писанок, а также рисует их сам

Писанкарство в Украине - одна из самых ярких традиций Пасхи и наиболее древнее ремесло.

На протяжении истории были периоды, когда писать традиционные украинские писанки было под запретом. Этнограф Дмитрий Пожоджук один из тех, кто взялся за возрождение традиции.

Он рассказал Gazeta.ua, с какими трудностями столкнулся на пути к восстановлению писанок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Прикарпатье установили гигантскую кованую писанку

"Писанка была запрещена в советские времена, так как ассоциировалась с религией. У нас на Гуцульщине еще и изображали ласточку в форме трезубца. Писанка происходит от слова писать. Украинцы писали на яйце, тогда как другие народы на пергаменте или камне. Я нашел 78 символов , которые отражают наше древнее письмо. Украинские писанки знаменитые, являются нашим паспортом в мире. В советские времена на писанках рисовали трактор или Кремль, но оно не прижилось, потому что не наше. А в диаспоре и жирафов изображали - также не осталось", - рассказал этнограф.

Полное интервью с Дмитрием Пожоджуком читайте в журнале "Країна" за 27 мая.

Писанкарка Ирина Михалевич начала рисовать писанки 10 лет назад. Мастер много писанок красит по эскизам с XIX в. На них изображен орнамент, присущий для центральной Украины. Ирина Михалевич к растительным отварам дает особую протраву - квасцы. Это дополнительный элемент, чтобы краситель закрепился.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Этнограф поделился наибольшей сложностью в возрождении писанок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 29153
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 13996
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8046
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6057
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 3987
Фото
В интересном положении: как выглядят звезды Голливуда во время беременности
В интересном положении: как выглядят звезды Голливуда во время беременности
 Просмотров: 81
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
6
 Просмотров: 414
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
14
 Просмотров: 1782
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
30
 Просмотров: 1629
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
8
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 2064
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть