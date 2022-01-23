В Черном море горит танкер с российским экипажем

На судне находится семь россиян. Фото: pixabay

В Черном море загорелся танкер Almuntazah с 700 тоннами мазута.

Экипаж танкера состоит из семи россиян, как пишут "ТАСС".

Пока открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий уже начал появляться черный дым.

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Судно было на рейде, на якорной стоянке, в 1,9 км от берега в порту Тамань.

Танкер ходит под флагом Коморских островов.

Информации о пострадавших нет.

В 2022 году природный газ из месторождения "Сакарья", недавно обнаруженный в Черном море, будет поступать во все уголки Турции.