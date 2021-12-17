Переданные Украине катера Island получат американское вооружение

В ВМС сообщили, каким оборудованием будут оснащены катера Island. Фото: dumskaya.net

На переданных Украине катерах Island от США установят американское вооружение.

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Алексей Неижпапа, пишет "АрмияInform".

Кроме "Славянска" и "Старобельска", полученных Украиной в 2019 году, вооружение установят на катера "Сумы" и "Фастов", переданных в ноябре. Еще один катер Island готовят к передаче в США.

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"Вооружение, установленное на "Славянске" и "Старобельске" - лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о пушках 30 мм и ракетах разного действия. Сейчас есть окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены. Так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров", - сказал Неижпапа.

Добавил, что к 2023 году получат первый британский корвет типа ADA. Его оборудуют соответствующим вооружением и военной техникой, чтобы в 2024-м ввести его в состав военного флота. Этот корвет уже построен на 80%.

Корвет типа ADA строится в рамках совместного британо-украинского сотрудничества, согласованного в ноябре 2021 года.

Катера Island Р192 "Сумы" и Р193 "Фастов" передали 23 ноября американским сухогрузом Ocean Grand. Это третий и четвертый катера, которые Украина получила от правительства США по программе военной помощи. Первая пара, Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", ввели в эксплуатацию в ВМС в декабре 2019 года. Пятый катер P194 "Вячеслав Кубрак" должен прибыть в Одессу до конца 2021-го.