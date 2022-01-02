Турция планирует обеспечить всю страну черноморским газом

В 2022 году природный газ будет поступать во все уголки страны. Фото: Reuters

В 2022 году природный газ из месторождения "Сакарья", недавно обнаруженный в Черном море, будет поступать во все уголки Турции.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, сообщает Anadolu.

31 декабря турецкий чиновник посетил завод по переработке природного газа "Филиос", ныне строящийся на севере Турции.

Согласно оценке руководителя турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе.

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"Газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", – отметил министр.

Промышленный комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции.

За выходные США увеличили количество танкеров, перевозящих газ в Европу. Перед 25 декабря танкеров было всего 15, после Рождества их стало 20. Еще 14 ждут окончательных распоряжений.