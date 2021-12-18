Украина и Дания будут совместно строить корабли

Украина и Дания подписали меморандум о совместном кораблестроении. Фото: slovoidilo

Министерство инфраструктуры Украины и Минобороны Дании подписали Меморандум по сотрудничеству по развитию и усилению морского потенциала Украины.

В рамках Меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Об этом говорится в сообщении ведомства Facebook.

Производство полностью локализуется на территории Украины, а более 50% от объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.

"Предстоящие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в высокотехнологичных проектах", – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Проект реализуют при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства. Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика.

Строительство первого судна MPV80 планируют завершить к 2024 году. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей.

В Черном море опробовали украинские патрульные катера "Сумы" и "Фастов". 30 ноября они вышли в Черное море. После ходовых испытаний, продолжавшихся 3 часа, катера зашли на военно-морскую базу "Юг".