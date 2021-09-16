Россия устранила с границы миссии ОБСЕ, чтобы провезти жителей Донбасса на выборы - Кулеба

Украина будет фиксировать нарушения РФ и обращаться к партнерам. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Россия отказалась продлить мандат двух миссий ОБСЕ на своей границе ради облегчения подвоза на избирательные участки жителей временно оккупированных территорий и создания эффекта волеизъявление людей на выборах в Госдуму РФ.

Единственный статус, который Россия имеет в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - это государство-оккупант, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

"Не случайно чуть больше недели назад РФ отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ в пунктах пропуска на российско-украинской границе "Гуково" и "Донецк". Отсутствие этих миссий способствует, по сути, усилиям России по устройству избирательных каруселей. То, что делает РФ, организуя там свои национальные выборы, является нарушением международного права", - сказал Кулеба.

Украина будет реагировать на это по уже отработанной схеме – фиксировать нарушения и обращаться к партнерам.

"Понимаю, что мы этих выборов не отменим, и россияне сделают то, что они считают нужным, потому что они контролируют эту территорию. Но всему приходит конец, и я убежден, что российской оккупации он тоже придет. И когда это произойдет, то за все фиксированные случаи правонарушений со стороны РФ придется заплатить. Очередной пример такого нарушения мы сейчас видим", - добавил Кулеба.

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Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму Российской Федерации во временно оккупированном Крыму с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. СБУ фиксирует массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Паспорта выдают для обеспечения участия украинцев в ​​сентябрьских выборах в российскую Госдуму, сообщает СБУ. Организаторы этого нарушают нормы международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий. В оккупированных районах около месяца действуют сотни "разъяснительных центров". На рабочих местах работников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.