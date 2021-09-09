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Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта

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СБУ фиксирует массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Паспорта выдают, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму, сообщает СБУ.

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Организаторы этого нарушают нормы международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий.

Оккупанты хотят привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. С июня 2021 года по прямым указаниям из РФ принудительное получение российского гражданства ускоряют.

Автор: ssu.gov.ua
  РФ массово выдает паспорта жителям ОРДЛО
РФ массово выдает паспорта жителям ОРДЛО

В новых паспортах проставляют коды несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Выданный документ не дает права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делает их владельцев полноценными гражданами РФ.

Чтобы обеспечить высокую явку на выборах, кураторы организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области РФ. Кроме этого обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории Л/ДНР.

Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это - чтобы принять участие в онлайн-голосовании.

Большинство из "паспортизованных" должны отдать голоса "Единой России".

Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму Российской Федерации во временно оккупированном Крыму с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

За постановление проголосовали 318 народных депутатов. ОПЗЖ не голосовала.

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