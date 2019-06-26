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среда, 26 июня 2019 17:58

Россия отправила отчет об исполнении решения Международного Трибунала ООН

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Россия отправила отчет об исполнении решения Международного Трибунала ООН
Россия, несмотря на свои заявления направила отчет о выполнении решения трибунала. Фото: ТСН

Россия отправила отчет о выполнении решения Международного трибунала ООН, но продолжает удерживать военнопленных в тюрьме.

Эти действия являются давлением на Украину, чтобы судить моряков по российскому законодательству, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Facebook.

"Думаю, что "русская версия" чтения их дипломатической ноты будет не очень "креативной" и подаваться как единственно возможный путь учитывая российское законодательство. Наш ответ прост - если Россия хочет урегулировать ситуацию, то должна просто и без дополнительных условий или "гарантий" выполнить Приказ Трибунала", - написала она.

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Добиваться освобождения моряков, Украина продолжит давление на РФ на всех доступных площадках, включая G20 и СБ ООН.

Россия не собирается освобождать украинских военнопленных моряков.

Аргументируют отсутствием войны с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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