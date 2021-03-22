Крымскотатарский язык запрещают в судах и тюрьмах

Активисты за 7 лет оккупации Крыма фиксируют частые случаи дискриминации крымскотатарского языка Фото: gdb.rferl.org

Недавно из зала суда в оккупированном Крыму вывели двух подсудимых по делу "Хизб ут-Тахрир" - их выступление было на крымскотатарском языке. Эксперты "КрымSOS" рассказали Gazeta.ua, что это был не первый случай дискриминации по языковому признаку и что такой запрет нарушает ряд других прав крымчан.

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В так называемой Республике Крым три официальных языка, как это было и в АР Крым: русский, украинский и крымскотатарский.

— Защита крымскотатарского языка как государственного была гарантированна де-факто оккупационной властью. Но в течение 7 лет мы постоянно фиксируем случаи дискриминации по языковому признаку в отношении крымских татар, - отмечает Анастасия Донец, аналитик "КрымSOS".

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Анастасия рассказывает, что крымские татары имели право общаться на своем языке во время судебного заседания. Также они по меньшей мере имели право на переводчика.

— Удаление из зала суда как "наказание" за общение на родном языке лишило этих людей права принимать участие в судебном заседании в принципе, что является одним из базовых прав человека, против которого ведется уголовное преследование, - добавляет Анастасия. - Сам факт ограничения человека в правах по языковому признаку - дискриминация.

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Активистка также напоминает о случае, когда политзаключенного Теймура Абдуллаева посадили в карцер за письма на крымскотатарском языке. А крымскому татарину Серверу Мустафаеву на первом свидании с матерью в СИЗО запретили разговаривать на родном языке.

— Оккупационные власти фактически делают все для уничтожения крымскотатарского языка. В школах его могут изучать до 9-го класса, но нет учебников и преподавателей. Ограничивают культурные и другие мероприятия крымских татар, - рассказывает эксперт.

19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию Крыма Россией.