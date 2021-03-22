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понедельник, 22 марта 2021 13:29

Оккупанты запретили крымским татарам говорить в суде на родном языке

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Оккупанты запретили крымским татарам говорить в суде на родном языке
Сервета Газиева и Эрфана Османова вывели из зала суда, так как они выступали на крымскотатарском. Фото: pexels.com

В оккупированном Крыму фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Сервета Газиева и Эрфана Османова вывели из зала суда за выступление на крымскотатарском языке.

"Судья Панасенко удалил из зала за крымскотатарский язык сначала Сервета Газиева, а после - Эрфана Османова. Подзащитные хотели воспользоваться своим законным правом говорить на родном языке. Им гораздо легче изъясняться на нём. А суд расценивает это как нарушение регламента. Оказывается, говорить на родном языке - это нарушение. Наверное, дальше нарушением регламента станет право на защитника по соглашению, а затем и кашлять или чихать без разрешения суда", - сказал адвокат Айдер Азаматов, сообщает "Крымская солидарность".

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По его словам, суд вернул Газиева и Османова на заседание после перерыва.

Российские оккупанты в Крыму не позволяют использовать украинский и крымскотатарский языки. "Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила пользоваться украинским, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком", - говорится в сообщении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

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